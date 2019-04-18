На областном турнире по киокусинкай выступило свыше 100 спортсменов - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:12Сахалинская область

На областном турнире по киокусинкай выступило свыше 100 спортсменов

Региональный турнир по киокусинкай прошёл в Холмске. Медали соревнований оспорили более 100 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова.

Участники состязались в двух дисциплинах – ката и кумитэ. На торжественном параде открытия киокушинов приветствовала и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политики Холмского городского округа Татьяна Рязанова. Она пожелала единоборцам честных и красивых поединков.

По итогу бескопромиссной борьбы сильнейшими в своих возрастных и весовых категориях стали Руслан Лисов (Южно-Сахалинск), Владислав Сорочин (Корсаков), Иван Порываев (Холмск), Денислам Куница (Холмск), Исаченко Никита (Корсаков), Алексей Пак (Корсаков), Роман Гриц (Холмск), Андрей Петру (Холмск) и Леонид Сосновский (Корсаков).

В дисциплине ката победу одержали холмчане Никита Ю и Тимофей Байкин.

Лучшим бойцом признан Леонид Сосновский. Склянкин Юрий удостоен награды за волю к победе, а лучшую технику показал Ричард Василишин.

- Спортсмены растут, растет вместе с ними и уровень технической и физической подготовки. Особый интерес вызвали поединки в категории 16-17 лет – зрелищные, динамичные и бескопромиссные. Скоро ребята перейдут из этой категории во взрослую, где спортсмены выступают без защитной экипировки, - отметил председатель сахалинской федерации киокусинкай и главный судья соревнований Борис Со.

В ноябре островных киокушинов ждут первенство и чемпионат Сахалинской области, которые станут отбором на дальневосточные соревнования.

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