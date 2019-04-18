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18 апреля 2019 11:13Красноярский край

В Красноярском крае стартуют соревнования «Будущее зависит от тебя»

Воспитанники детских домов Красноярского края на футбольном поле поборются за возможность выйти в топ лучших команд Сибири.

В Красноярске стартует первый этап XV Открытых всероссийских соревнований по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя».

Отборочные матчи в Красноярске начнутся 20 апреля в 11:00 в «Футбол-Арене Енисей» (ул. Новгородская, 5, стр. 7). Ребята из детских домов и школ-интернатов Красноярского края будут сражаться за право представлять наш регион во втором, общесибирском этапе, который состоится в Барнауле. Туда отправятся две лучшие команды в старшей (14-15 лет) и младшей (12-13 лет) возрастной категории. Финал чемпионата, который соберет лучшие детские футбольные команды из России и зарубежных стран, пройдет в Сочи 27-31 мая.

Футболисты из Красноярского края традиционно успешно выступают в этом турнире. Чемпионский титул Открытых всероссийских соревнований красноярские команды получали уже пять раз – это абсолютный рекорд среди регионов России. Главный приз турнира выигрывали ребята из Минусинского детского дома, а воспитанники Канского детского дома и Красноярского детского дома №1 становились чемпионами дважды.

Состязания ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза. Миссия турнира заключается в том, чтобы способствовать социальной адаптации детей-сирот посредством футбола – одного из самых популярных видов спорта в России. За всю историю турнира в нём приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. В состязаниях «Будущее зависит от тебя – 2019» примут участие более 1000 юных футболистов.

«Турнир «Будущее зависит от тебя», прежде всего, дает ребятам из детских домов и школ-интернатов мотивацию вести здоровый образ жизни, учиться, совершенствовать футбольное мастерство. И это абсолютно оправдано, ведь многие участники соревнований прошлых лет добились немалых для своего возраста спортивных успехов: кто-то поступил в спортивный вуз, а кто-то даже начал играть за профессиональные футбольные команды. Мы рады поддерживать данный проект, который дает участникам возможность достигать больших побед в будущем», – отметил Никита Симонян, первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».

«Футбол для участников проекта – больше, чем просто спорт, а сам чемпионат – больше, чем формальное соревнование. Это, прежде всего, возможность обрести новых друзей, пообщаться с опытными наставниками, попутешествовать по нашей большой стране. Турнир позволяет детям проявлять инициативу и показать свои лидерские качества, учит работать в команде и принимать решения. Этот опыт обязательно пригодится ребятам во взрослой жизни – в том числе, и профессиональной», – считает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона».

Организаторами I этапа соревнований в Красноярском крае выступают: Красноярское региональное отделение «МегаФона», министерство спорта Красноярского края, министерство образования Красноярского края, Красноярская краевая федерация по футболу, Центр спортивной подготовки, Краевая детско-юношеская спортивная школа.

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