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18 апреля 2019 11:14Новосибирская область

В добрый полёт, ласточки!

С 11 по 13 апреля в краснообском спортивно-оздоровительном комплексе «Армада» прошло открытое ежегодное первенство Новосибирской области по художественной гимнастике по младшим разрядам «Весенние ласточки – 2019».

Соревнования проходили по индивидуальной программе. В командах заявившихся спортивных школ новосибирской области были представлены 219 лучших юных воспитанниц ведущих тренеров из Новосибирска, Бердска, Кольцова, Пашина и Краснообска.

К «Весенним Ласточкам – 2019» были допущены гимнастки, выступающие по I, II и III спортивным разрядам и I юношескому разряду. Индивидуальная программа для гимнасток 2007 – 2010 годов рождения предусматривала виды в категории «А».

– Турнир выполнил свою задачу, – подчеркнула главный судья соревнований Надежда Юхневич. – Мы посмотрели нашу подрастающую смену и можем говорить о том, что мастерство гимнасток неуклонно растёт. Свои разряды подтвердило и выполнило подавляющее большинство наших спортсменок. За отличную организацию, создание исчерпывающих технических условий отдельно хочется поблагодарить СОК «Армада», нашу областную федерацию и, конечно, минспорт Новосибирской области.

– От души поздравляю с победами наших юных звёздочек, – подчеркнула президент Федерации художественной гимнастики Новосибирской области Вера Бахмутова. – Хочу на будущее пожелать судейской коллегии соревнований профессионального единодушия в принятии важных решений, влияющих на результат. А уважаемым поклонникам и поклонницам нашего вида спорта, среди которых большинство – родители и родственники юных гимнасток, ещё более активно поддерживать спортсменок, создавать неповторимую энергетику настоящего праздника художественной гимнастики.

Победители и призёры соревнований в каждой группе были награждены медалями, дипломами, кубками соответствующих степеней и грамотами Федерации художественной гимнастики Новосибирской области.

Материалы предоставлены Федерацией художественной гимнастики Новосибирской области.

Победители и призёры соревнований

2007–08 гг.р.:

1 место – Камилла Садыбачасова («Спортивная школа художественной гимнастики»)

2 место – Ева Миронова («Триумф»)

3 место – Арина Хабибуллина (СШХГ)

2009 г.р.:

1 место – Арина Ковшова («Триумф»)

2 место – Ольга Черных (СШХГ)

3 место – Виктория Шашкова («Заря»)

2010 г.р.:

1 место – Алиса Вождаева (СШХГ)

2 место – Елизавета Чемисова (СШХГ)

3 место – Екатерина Бочарова («Заря»)

2011 г.р.:

1 место – Анна Грязнова («Заря»)

2 место – Дарья Симонова («Заря)

3 место – Елизавета Фёдорова («Заря»)

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