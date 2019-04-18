Новосибирская область примет чемпионат России по тяжёлой атлетике

Постановление об образовании оргкомитета по подготовке и проведению соревнований подписал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Председатель оргкомитета – заместитель Губернатора Сергей Нелюбов. Оргкомитету поручено в ближайшее время разработать план мероприятий по подготовке к чемпионату.

В состав оргкомитета вошли представители Правительства Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, спортивных организаций, ГУ МВД России по Новосибирской области, вузов, управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в спортивном комплексе НГТУ с 24 июня по 1 июля. Ожидается участие около 300 спортсменов из более 50 регионов России, среди атлетов – сильнейшие представители сборной России. Соревнования включают в себя два упражнения: рывок и толчок.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, чемпионат России – один из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в различных весовых категориях.

«Для развития тяжёлой атлетики, которая является базовым видом спорта в нашем регионе, чемпионат России – знаковое событие. Я уверен, что чемпионат России пройдёт на самом высоком организационном уровне, спортсмены продемонстрируют свою лучшую физическую форму, а зрители получат удовольствие от турнира. У нас большой опыт проведения стартов всероссийского уровня», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.