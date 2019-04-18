В Красноярске состоится детский турнир по хоккею

Традиционно в соревнованиях примут участие шесть команд: «Барыс» (г. Нур-Султан, Казахстан), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Новокузнецк), «Алтай» (Барнаул), «Ермак» (Ангарск) и «Сокол» (Красноярск).
Впервые юные хоккеисты из городов России и Казахстана встретились в Красноярске 5 лет назад, на турнире «Вектор-2019», приуроченном, к тогда еще предстоящей Зимней универсиаде-2019. Символично, что в этом году турнир пройдёт в новом ледовом дворце «Кристалл арена», на льду которого совсем недавно гремели хоккейные баталии Всемирных студенческих игр.
Торжественное открытие соревнований состоится 5 мая в 14.30 в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42). Поддержать юных хоккеистов могут все желающие. Вход свободный.
Календарь игр:
5 мая
10.00 – «Барыс» - «Сибирь»
12.15 – «Ермак» - «Алтай»
14.30 – торжественное открытие
14.45 – «Сокол» - «Металлург»
6 мая
10.00 – «Алтай» - «Барыс»
12.15 – «Сибирь» - «Металлург»
14.30 – «Сокол» - «Ермак»
7 мая
10.00 – «Ермак» - «Сибирь»
12.15 – «Металлург» - «Барыс»
14.30 – «Алтай» - «Сокол»
8 мая
10.00 – «Металлург» - «Ермак»
12.15 – «Сибирь» - «Алтай»
14.30 – «Барыс» - «Сокол»
9 мая
10.00 – «Алтай - «Металлург»
11.15 – «Барыс» - «Ермак»
13.30 – «Сокол» - «Сибирь»
15.30 – закрытие.