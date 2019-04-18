В Красноярске состоится детский турнир по хоккею

Традиционно в соревнованиях примут участие шесть команд: «Барыс» (г. Нур-Султан, Казахстан), «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Новокузнецк), «Алтай» (Барнаул), «Ермак» (Ангарск) и «Сокол» (Красноярск).

Впервые юные хоккеисты из городов России и Казахстана встретились в Красноярске 5 лет назад, на турнире «Вектор-2019», приуроченном, к тогда еще предстоящей Зимней универсиаде-2019. Символично, что в этом году турнир пройдёт в новом ледовом дворце «Кристалл арена», на льду которого совсем недавно гремели хоккейные баталии Всемирных студенческих игр.

Торжественное открытие соревнований состоится 5 мая в 14.30 в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42). Поддержать юных хоккеистов могут все желающие. Вход свободный.

Календарь игр:

5 мая

10.00 – «Барыс» - «Сибирь»

12.15 – «Ермак» - «Алтай»

14.30 – торжественное открытие

14.45 – «Сокол» - «Металлург»

6 мая

10.00 – «Алтай» - «Барыс»

12.15 – «Сибирь» - «Металлург»

14.30 – «Сокол» - «Ермак»

7 мая

10.00 – «Ермак» - «Сибирь»

12.15 – «Металлург» - «Барыс»

14.30 – «Алтай» - «Сокол»

8 мая

10.00 – «Металлург» - «Ермак»

12.15 – «Сибирь» - «Алтай»

14.30 – «Барыс» - «Сокол»

9 мая

10.00 – «Алтай - «Металлург»

11.15 – «Барыс» - «Ермак»

13.30 – «Сокол» - «Сибирь»

15.30 – закрытие.