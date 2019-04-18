Челябинские штангистки – призеры чемпионата Европы

Подопечные Павла Григорьева завоевали золотую и бронзовую медали соответственно.
Обе спортсменки занимаются в челябинской СШОР «Атлет». На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Батуми (Грузия) с 3 по 13 апреля, они смогли завоевать медали, показав при этом отличные для себя результаты.
Так, Ксения Пасхина стала чемпионкой Европы в весовой категории до 87 кг. В рывке она остановилась на 110 кг, толкнула 132 кг и показала 242 кг по сумме многоборья. В весовой категории до 55 кг бронзу завоевала Кристина Новицкая. Ее сумма многоборья – 190 кг (рывок 110 кг и толчок – 105 кг).
Южноуральские спортсменки помогли сборной России одержать победу в командном зачете. В общей сложности россияне завоевали 11 наград (3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых).
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