В Челябинске состоится открытый Всероссийский турнир по дзюдо памяти П. И. Сумина - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:17Челябинская область

В Челябинске состоится открытый Всероссийский турнир по дзюдо памяти П. И. Сумина

Популярные состязания по дзюдо среди юношей и девушек состоятся 20-го апреля. Они посвящены памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области П.И. Сумнна.

Ожидается более 500 юных дзюдоистов 2005-2007 годов рождения из России, Казахстана и Германии, которые разыграют в манеже Уральского государственного университета физической культуры награды в 12-ти весовых категориях у юношей и в 3-х у девушек.

В предстоящую субботу в 10 часов стартуют поединки в весовых категориях до 30, 34, 38, 42, 46 килограммов у юношей, 36, 40 и 57 килограммов – у девушек. В 14:30 начнут бороться юноши в категориях до 50, 55, 60, 66, 73, 81 и свыше 81 килограммов. Церемония открытия турнира назначена на 14:00. В ней примут участие многочисленные почетные гости - члены семьи, друзья и соратники П.И. Сумина, руководители государственных и спортивных учреждений.

Отметим, что в восьмой раз в открытых Всероссийских соревнованиях выступят гости из Германии. Как и в прошлом году, известный немецкий специалист дзюдо Славко Текич, воспитавший победителей и призеров чемпионатов, первенств Европы и мира, привезет из Гамбурга в наш город 12 своих подопечных. Среди них – серебряный призер прошлогоднего турнира Грета Элис Хильдегард Экманн и обладательница «бронзы» Фрейри Вайолетт Эсперанза Сигша.

Отметим, что ученики Славко Текича всегда выделяются отличной, европейской техникой борьбы в партере (лежа). В прошлом году они увезли домой четыре медали - две «золота», «серебро» и «бронзу». Победителями состязаний стали Майк Мохмад Гинаев и Габриэлла Курланде.

А дзюдоисты из Челябинской области, в острой конкуренции с очень сильными и умелыми соперниками, добыли в итоге 17 медалей, в том числе четыре золотых, четыре серебряных и девять бронзовых.

Как сообщил один из главных организаторов соревнований, представитель Федерации дзюдо России в УрФО, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Степкин, гости из дальнего зарубежья также примут участие в массовом мастер-классе Славко Текича и Юрия Степкина. Он начнется 21-го апреля в 10 часов в манеже УралГУФК. На следующий день, в понедельник тренировочное мероприятие (набарывание) пройдет в Екатеринбурге, в известной спортивной школе дзюдо «Виктория». 23-го апреля спортивная делегация из Германии вылетит из столицы Урала на родину.

Справка

Всероссийские детские соревнования по дзюдо с 2007 по 2011 годы включительно проводились под другим названием – на призы компании «Равис - птицефабрика Сосновская». С 2012 года турнир, с согласия семьи первого всенародно избранного Губернатора Челябинской области, его супруги Ольги Ильиничны, посвящен памяти П.И. Сумина. Руководство оргкомитетом возглавил А.Н.Косилов. Первые же соревнования стали рекордными по числу участников и команд. В них выступил 601 спортсмен из 49 команд России, Казахстана, Сербии и Германии. В 2013 году боролись 365 юношей и девушек из 44 команд, в 2014 – 503 дзюдоиста из 39 команд, в 2015 – 368 человек, 2016 – 464, в 2017 – 546, а 2018. – 505. Общее количество участников за все время проведения турнира памяти П.И. Сумина – 3352 человека, в среднем – 478 дзюдоистов.

Победители первых турниров памяти Сумина уже снискали известность на российском и международном татами. Никита Алексеенко и Ирина Зуева стали сильнейшими на первенствах России. В активе Ирины также мировая «бронза» командных состязаний, европейская «бронза» среди девушек. Савелий Беднарский и Дмитрий Придира – медалисты командных и личных первенств Европы. Все они уже являются мастерами спорта России. А дважды бронзовый призер турнира памяти П.И. Сумина Григорий Швецов из Магнитогорска в прошлом году стал победителем первенства страны среди юношей.

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