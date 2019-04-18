В Уфе прошел хоккейной матч ветеранов Башкирии и Татарстана

Мероприятие прошло в рамках проведения Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Перед началом игры хоккеистов и болельщиков поприветствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

«Мы братские республики, и болеем за «Салават Юлаев» точно так же, как и за «Ак Барс», когда они бьются с другими командами. Желаю удачи командам ветеранов. Именно команды ветеранов сформировали основу того, что мы сегодня называем «зеленым дерби», они создали славу нашего современного хоккея», – сказал перед игрой Радий Хабиров.

«Сегодня большая делегация Татарстана, в том числе спортивная, находится в вашей прекрасной республике. Хоккей - самый главный вид спорта как в Татарстане, так и в Башкортостане. Сегодня будет очень интересный матч. Желаю ветеранам хоккея хорошей игры и благодарю всех, кто пришёл подержать наших спортсменов!», – добавил Президент РТ.

В завершении церемонии открытия матча Рустам Минниханов и Радий Хабиров произвели символическое вбрасывание шайбы. Команды показали красивый и зрелищный хоккей с обилием забитых шайб, а за игрой наблюдали заполненные трибуны «Уфа-Арены». Матч завершился победой команды-хозяйки со счетом 4:3.