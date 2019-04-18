Ухта одержала уверенную победу на чемпионате Республики Коми по волейболу - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:21Республика Коми

Ухта одержала уверенную победу на чемпионате Республики Коми по волейболу

В Ухте состоялся чемпионат Республики Коми по волейболу среди мужских и женских команд в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований региона (1 и 2 группа).

В чемпионате приняли участие десять женских и семь мужских команд из 10 муниципалитетов Коми. Лучшие волейбольные сборные городов и районов соревновались одновременно на двух спортивных площадках города (СК "Нефтяник" и зал "СШ №2"), показывая отличную игру и спортивную выносливость.

Абсолютным победителем стала Ухта, одержав верх и среди мужчин, и среди женщин. Призеры были награждены командными кубками и дипломами, а игроки - медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Итоги чемпионата:

Мужские команды

1 место - Ухта
2 место - Удорский район
3 место - Усть-Вымский район
4 место - Усть-Цилемский район
5 место - Княжпогостский район
6 место - Усть-Куломский район
7 место - Корткеросский район

Женские команды

1 место - Ухта
2 место - Сыктывкар
3 место - Усть-Вымский район
4 место - Усть-Куломский район
5 место - Печора
6 место - Сыктывдинский район
7 место - Удорский район
8 место - Усть-Цилемский район
9 место - Корткеросский район
10 место - Княжпогостский район

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