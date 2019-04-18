Ухта одержала уверенную победу на чемпионате Республики Коми по волейболу

В чемпионате приняли участие десять женских и семь мужских команд из 10 муниципалитетов Коми. Лучшие волейбольные сборные городов и районов соревновались одновременно на двух спортивных площадках города (СК "Нефтяник" и зал "СШ №2"), показывая отличную игру и спортивную выносливость.

Абсолютным победителем стала Ухта, одержав верх и среди мужчин, и среди женщин. Призеры были награждены командными кубками и дипломами, а игроки - медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Итоги чемпионата:

Мужские команды

1 место - Ухта

2 место - Удорский район

3 место - Усть-Вымский район

4 место - Усть-Цилемский район

5 место - Княжпогостский район

6 место - Усть-Куломский район

7 место - Корткеросский район

Женские команды

1 место - Ухта

2 место - Сыктывкар

3 место - Усть-Вымский район

4 место - Усть-Куломский район

5 место - Печора

6 место - Сыктывдинский район

7 место - Удорский район

8 место - Усть-Цилемский район

9 место - Корткеросский район

10 место - Княжпогостский район