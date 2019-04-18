Волейболистки «Динамо» поборются за бронзовые медали Суперлиги

Первая схватка соперников в полуфинальной серии, с одной стороны, оказалась обидной, а с другой, подарила надежду. Ибо если в гостях казанскому «Динамо» удалось в очередной раз довести игру против калининградской команды до тайбрейка, то дома-то уж бороться будет полегче. Хотя, с третьей стороны, «Локомотиву», первый год выступающему в Суперлиге, терять нечего – у калининградок есть много желания и нет груза прошлых побед и обязательств.

Стартовые составы. Оба тренера выставили на поле те же свои основные игровые шестёрки, что и в первом матче полуфинала.

1 сет. Схватку парой быстрых ударов открыла самая юная волейболистка Суперлиги Татьяна Кадочкина – 2:2. А вот её подругу Анну Котикову калининградки жестоко «зачехлили», сложной подачей при этом разрушив возможность быстрой игры у «Динамо» – 3:7. Конечно, некоторое моральное удовлетворение хозяйкам доставил ответный «чехол» для Воронковой, причём в дальнейшем Ирина, кстати, заметно выпала из обоймы в нападении. Но сегодня её с успехом заменила Ана Клегер, мощными ударами буквально насквозь прошивая казанский блок – 10:15. Под таким давлением казаночки просели ещё больше и начали допускать ошибки – 13:19. И в этой тяжёлой ситуации надежду подарил, как ни странно, выход на подачу юной Елизаветы Кочуриной: после её эйса Андрей Воронков даже запросил таймаут – 16:19. После которого Клегер, конечно, снялась, но настрой у гостей при этом уже заметно сбился. И на калининградских ошибках счёт сравнялся – 22:22. Не надеясь на нападающих, Живкович даже была вынуждена атаковать сама – и удачно-таки скинула одной рукой за спину. Затем гости блоком остановили Кадочкину, а при ответной атаке Клегер – далеко в аут! – тренер гостей выиграл видеопросмотр на касание блока и первый сет.

2 сет. А в начале следующей партии «Локомотив» лишь усилил давление: и подачей, и блоком – 3:10. Но вдруг у «Динамо» локально «выстрелила», казалось бы, замученная пахотой в приёме Анна Котикова – 9:13. Но Воронков зорким глазом опять углядел касание блока при атаке Клегер и тем самым как будто «подбросил угля в топку» «Локомотива» – 14:19. Но на таком разгоне «железнодорожниц» опять понесло и подсбило им прицел, а с другой стороны сетки, наоборот, успешно отстрелялась Ирина Королева – 20:22. Отчаянная борьба продолжалась даже на сетболе – 21:24, – но опытная Клегер хитрой скидкой всё же решила её исход в пользу гостей.

3 сет. После двух столь напряжённых партий, на третью обе команды вышли уже довольно усталыми и начали с обоюдных ошибок – 5:6. Но затем, благодаря эйсу капитана Екатерины Орловой, гости завелись первыми и в этой расстановке рванули аж до счёта – 5:13! Конечно, после двух таймаутов Гилязутдинова казаночки более менее смогли собраться и рванули в погоню. После одного особо затяжного розыгрыша, выигранного ударом от блока в аут вышедшей на замену Дарьей Малыгиной, притихший зал даже вновь взорвался от восторга. Даже несмотря на то, что Воронков, углядевший касание сетки, отобрал это очко после видеопросмотра. Хозяйки, сжав зубы, продолжили давить, вновь хорошо вышла на подачу Елизавета Кочурина – 16:21. Под блок влетела Клегер – 18:22. Однако для погони уже оставалось мало расстояния… Та же Клегер сумела-таки обмануть блок, а после успешного забегания Зайцевой «Локомотиву» и вовсе осталось лишь одно очко до финала – 19:24. Два матчбола казаночки сумели отыграть, но Воронкова, таки, пробилась и лишила свою бывшую команду финала в этом году.