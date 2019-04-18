Анастасия Ильянкова – побелитель чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Спортсменка Регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике (г.Ленинск-Кузнецкий), член сборной команды России Анастасия Ильянкова, для которой золотая медаль чемпионата Европы в упражнениях на брусьях стала первой взрослой наградой такого уровня, посвятила свою победу умершему директору Регионального центра Александру Цимерману. Об этом Ильянкова в субботу сообщила журналистам.

18-летняя Ильянкова (мастер спорта международного класса, 2001 года рождения, г. Ленинск-Кузнецкий, тренеры Киселев С.В., Киселева Н.В.) набрала 14,833 балла, второй стала еще одна представительница России – Ангелина Мельникова (14,533), бронза - у итальянки Аличе Д'Амато (14,400).

Гимнастка из Ленинска-Кузнецкого Анастасия Ильянкова посвятила золотую медаль чемпионата Европы Александру Цимерману.