Анастасия Ильянкова – побелитель чемпионата Европы по спортивной гимнастике - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:22Кемеровская область

Анастасия Ильянкова – побелитель чемпионата Европы по спортивной гимнастике

В Польше (г.Щецин) с 10 по 14 апреля прошел VIII индивидуальный чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2019.

Спортсменка Регионального центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике (г.Ленинск-Кузнецкий), член сборной команды России Анастасия Ильянкова, для которой золотая медаль чемпионата Европы в упражнениях на брусьях стала первой взрослой наградой такого уровня, посвятила свою победу умершему директору Регионального центра Александру Цимерману. Об этом Ильянкова в субботу сообщила журналистам.

18-летняя Ильянкова (мастер спорта международного класса, 2001 года рождения, г. Ленинск-Кузнецкий, тренеры Киселев С.В., Киселева Н.В.) набрала 14,833 балла, второй стала еще одна представительница России – Ангелина Мельникова (14,533), бронза - у итальянки Аличе Д'Амато (14,400).

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