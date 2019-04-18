Пловец Владимир Кудряшов – призер чемпионата России по плаванию

В соревнованиях приняли участие 645 российских спортсменов, а также представители зарубежных стран – Латвии, Молдовы, Черногории, Грузии, Кыргызстана, Казахстана и Пакистана.
Кузбасс представили четыре спортсмена спортивной школы олимпийского резерва по плаванию.
В результате мастер спорта Владимир Кудряшов занял III место на дистанции 200 м баттерфляем. Спортсмен показал результат 1 мин. 57.04 сек. Владимир тренируется в Новокузнецке у тренера Андрея Дорожкина.
В Москве чемпионат России по плаванию собрал около тысячи лучших спортсменов.
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Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.