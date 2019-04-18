Пловец Владимир Кудряшов – призер чемпионата России по плаванию

Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить Подколзин Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

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Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери Кокорина Приводим самые яркие цитаты.

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Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.