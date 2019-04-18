Игроки клуба «Ухта» заняли третье место на «Кубке Казани» по мини-футболу среди юношей

В возрастной категории юношей 2007 г.р. бронзовыми призерами стали игроки МФК «Ухта». В матче за 3-е место с командой «Старт» из Елабуги подопечные Михаила Безрука сумели сравнять счет, проигрывая по ходу матча 0:2, и вырвать победу в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:1 по пенальти).
В шаге от бронзы - игроки годом старше, представлявшие сборную Коми под руководством Александра Оксова и Алексея Батаева. В матче за 3-е место они сыграли вничью. Однако в затянувшейся серии послематчевых пенальти удачливее оказались игроки «Сибиряка» из Новосибирска (3:3, 7:8 по пенальти). Еще одна команда из нашего региона, МФК «Ухта» (тренер Павел Гордюков), в матче за 5-е место уступила сверстникам из Уфы (1:2)
Итоговое положение команд:
• юноши 2006 года рождения •
1. СШОР-14 Волга (Саратов)
2. МФК «Тюмень»
3. МФК «Сибиряк» (Новосибирск)
4. СШ по футболу (Республика Коми)
5. СШ №31 (Уфа)
6. МФК «Ухта» (Республика Коми)
7. СШОР «Поморье» (Архангельск)
8. МФК «Мытищи» (Московская область)
9. ФК «Олимпик» (Архангельск)
10. МФК «Тюмень-2»
11. МФК «ЦСКА» (Москва)
12. СДЮСШОР «Спартак» (Нефтеюганск)
• юноши 2007 года рождения •
1. МФК «Тюмень»
2. МФК «Тюмень-2»
3. МФК «Ухта»
4. МФК «Старт» (Елабуга)
5. МФК «Сибиряк» (Новосибирск)
6. МФК «Мытищи» (Московская область)
7. АФМ «Спарта» (Казань )
8. СДЮСШОР «Спартак» (Нефтеюганск)
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