«Ирбис» обыграл сборную студенческой хоккейной лиги в выставочном матче

За четыре дня сборная СХЛ провела в Татарстане три выставочных встречи – сначала студенты обыграли нижнекамский «Реактор» (2:1 Б), затем уступили альметьевскому «Спутнику» (1:2). Игра в Казани завершала программу матчей клубов МХЛ против сборной СХЛ. Перед началом встречи игроков и болельщиков поприветствовали управляющий директор Студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов и председатель исполкома МФСО «Буревестник» Эмир Харисов.

«Ирбис» активнее начал игру и сразу создал два опасных момента – нападающим в решающий момент не хватило точности. На 9-й минуте матча Данил Пьянов перехватил шайбу в чужой зоне и реализовал выход на ворота сборной СХЛ. Студенты во втором периоде ответили сразу двумя шайбами за 27 секунд – сначала Максим Антошкин в большинстве точно бросил в ближний угол ворот Амира Мифтахова, затем Андрей Великанов использовал выход два в одного и вывел свою команду вперёд. Третий период «Ирбис» выиграл со счётом 5:0 – начало разгрому положил Илья Сафонов, добив шайбу в пустые ворота после позиционной атаки. Через три минуты отличился Кирилл Крутов, который получил классную передачу из-за ворот. С интервалом в 3.5 минуты две шайбы забросил Пьянов – оба раза это были точнейшие броски с дальнего пятака. Окончательный счёт матча за 5 секунд до финальной сирены установил Максим Марушев: нападающий поработал перед воротами и забросил шестую шайбу своей команды.

«Ирбис» − сборная СХЛ – 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)

1:0 Пьянов (8:40)

1:1 Антошкин (Мухаметзянов, Ладнов, 33:51, 5x4)

1:2 Великанов (Бирюков, Колоколов, 34:18)

2:2 Сафонов (Быков, Тимиров, 43:29)

3:2 Крутов (Вильданов, Пьянов, 46:45)

4:2 Пьянов (Крутов, 51:52)

5:2 Пьянов (Тимиров, Сафонов, 55:23)

6:2 Марушев (Кара, Воронков, 59:55)