В Казани прошел семинар «Антидопинговое обеспечение в Республике Татарстан»

18 апреля в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел образовательный семинар на тему «Антидопинговое обеспечение в Республике Татарстан».

С докладами на мероприятии выступили заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая, специалист Отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» Валерия Конова и начальник Отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта России Вероника Логинова.

Вероника Логинова в своем выступлении рассказала об организации работы, направленной на противодействие допингу в спорте, в субъектах Российской Федерации, а также об ответственности органов исполнительной власти в этом вопросе.

Маргарита Пахноцкая подробно знакомила слушающих с деятельностью «РУСАДА» в части работы антидопингового агентства со спортивными федерациями и региональными министерствами спорта.

Валерия Конова рассказала о примерах взаимодействия РУСАДА с регионами и требованиях к организации работы в регионах, а также выступила с докладом на тему ««Антидопинговые правила. Ответственность персонала спортсмена».

Также спикеры провели сессию ответов на вопросы.

Слушателями семинара стали представители региональных федераций по видам спорта, руководители муниципальных спортивных учреждений, представители Поволжской академии спорта, главные тренеры сборных спортивных команд Республики Татарстан, тренеры и инструкторы детско-юношеских спортивных школ и другие работники отрасли физкультуры и спорта РТ.

По окончанию мероприятия заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» Маргарита Пахноцкая отметила плодотворность прошедшей встречи:

«Если накануне мы провели более стратегическую встречу, в рамках которой обсудили направления дальнейшей работы, вместе определили ответственных лиц, то сегодня, если можно так сказать, было практическое занятие. В эти несколько часов мы постарались вместить три больших блока – от общего обзора деятельности РУСАДА до тех возможностей, которые есть у регионов при взаимодействии с нами.

Это одно из таких мероприятий, которые должны стать системными в дальнейшем. Все было организовано на достойном уровне и здесь важно отметить, что у людей есть вопросы, которые зачастую звучат настолько глубоко, что становится понятно, что люди этой темой интересуются, над ней работают и она для них важна и интересна. Это наша первая подобная масштабная встреча, первый блин и он совершенно точно не комом – мы получили обратную связь, мы услышали вопросы, на которые были рады ответить. Мы видим направления, в которых и нам предстоит развиваться и в этом смысле важно, что нам удается наладить этот диалог с регионами», - отметила Маргарита Андреевна.

В общей сложности участниками семинара стала порядка 100 человек.