Пенсионеры Альметьевска приняли участие в VIII Спартакиаде АМР «Третий возраст» - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:14Татарстан

Пенсионеры Альметьевска приняли участие в VIII Спартакиаде АМР «Третий возраст»

17 апреля в плавательном бассейне МАОУ СОШ №16 прошли соревнования по плаванию в зачет VIII Спартакиады пенсионеров АМР «Третий возраст».

В соревнованиях приняли участие 23 ветеранские организации, более 100 человек, в том числе участники из трех сельских поселений. Это 9 –й вид программы Спартакиады пенсионеров АМР.

Соревнования проводились по трем возрастным категориям среди женщин: 55-60 лет, 61-69 лет, 70 лет и старше. Победителями в этих возрастных группах стали Краснова С.Р., Иванова Л.М. (обе НГДУ «Альметьевнефть»), Баскова И.А (ООО «ТаграС-РемСервис»). Среди мужчин в возрастных категориях 60-69 лет, 70 лет и старше чемпионами были признаны Фирстов С.В. (ООО «Татинтек»), Степанов Р.А ( УТНГП). Все участники проплыли дистанцию в 25 метров вольным стилем.

В командном зачете 1 место у ветеранской организации НГДУ «Альметьевнефть», второе у пенсионеров ООО «ТаграС-РемСервис», 3 место у команды Управления «Татнефтегазпереработка».

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