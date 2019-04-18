Владимир Леонов и Халил Шайхутдинов удостоены государственных наград

18 апреля на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации за личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Гостями церемонии вручения наград стали представители федеральных органов власти, в том числе Министерства спорта, органов исполнительной власти субъектов РФ, Российского футбольного союза, деловых кругов. Также на церемонии помимо прочих присутствовали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимир Александрович Леонов был удостоен ордена Дружбы, а Халилу Хамитовичу Шайхутдинову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Награды и удостоверения были вручены помощником Президента Российской Федерации Игорем Левитиным.

«Мне очень приятно по поручению президента вручить вам государственные награды и пожелать всего доброго. Успехов нашей футбольной сборной. Все ради нее», - отметил Игорь Евгеньевич.

В своем приветственном слове после вручения награды Владимир Леонов поблагодарил за оказанное доверие в организации и проведении ЧМ-2018:

«Огромное спасибо за признание! Хочу сказать, что за этой наградой стоит большая слаженная работа большой команды, всех наших коллег как на федеральном, так и на региональном уровне. Еще раз поздравляю всех присутствующих с тем, что нам удалось ярко и на высочайшем уровне провести главный международный спортивный турнир прошлым летом», - сказал Владимир Александрович.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 прошел с 14 июня по 15 июля. Турнир проводился на 12 стадионах в 11 российских городах. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) и лично глава организации Джанни Инфантино признали чемпионат мира в России лучшим в истории.