Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:31Татарстан

Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской

С главным тренером сборной России по синхронному плаванию, вице-президентом Федерации синхронного плавания России Татьяной Покровской встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

С главным тренером сборной России по синхронному плаванию, вице-президентом Федерации синхронного плавания России Татьяной Покровской встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

Напомним, что 19-21 апреля Казань впервые принимает этап мировой серии по синхронному плаванию. Трехдневная программа состязаний будет включать соревнования групп, выступления соло, соревнования дуэтов и смешанных дуэтов, комбинированную программу, соревнования акробатических групп.

Участники встречи обсудили развитие синхронного плавания в Республике Татарстан, обеспеченность населения соответствующими спортивными объектами и другие вопросы.

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