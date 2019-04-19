В Актаныше прошла легкоатлетическая эсафета

19 апреля в Актанышском муниципальном районе прошла легкоатлетическая эстафета на переходящий Кубок МСМК Фираи Султановой-Ждановой, в честь открытия летнего спортивного сезона. В этом году в эстафете приняли участие 247 учащихся.
На церемонии открытия эстафеты приняли участие начальник отдела по делам молодежи и спорту районного исполнительного комитета Айдар Иманаев, брат Фираи Султановой-Ждановой Насих Султанов, директор СК Валиев Ленис, тренера и учителя физической культуры школ.
Результаты были сделаны в трех группах, а команды школы, занявшие почетное первое место, были награждены переходящим кубком Фираи Султановой – Ждановой.
Среди основных общеобразовательных школ:
I место - Новоалимская СОШ
II место - Атясовская СОШ
III место - Кузяковская школа.
В младшей группе средних общеобразовательных школ:
I место - Актанышская школа № 2
II место - Кадетская школа-интернат
III место - Актанышская школа № 1
В старшей группе средних общеобразовательных школ:
I место - Актанышская школа № 1
II место - Актанышская школа № 2
III место - гуманитарная гимназия-интернат.
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