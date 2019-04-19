В Актаныше прошла легкоатлетическая эсафета

19 апреля в Актанышском муниципальном районе прошла легкоатлетическая эстафета на переходящий Кубок МСМК Фираи Султановой-Ждановой, в честь открытия летнего спортивного сезона. В этом году в эстафете приняли участие 247 учащихся.

На церемонии открытия эстафеты приняли участие начальник отдела по делам молодежи и спорту районного исполнительного комитета Айдар Иманаев, брат Фираи Султановой-Ждановой Насих Султанов, директор СК Валиев Ленис, тренера и учителя физической культуры школ.

Результаты были сделаны в трех группах, а команды школы, занявшие почетное первое место, были награждены переходящим кубком Фираи Султановой – Ждановой.

Среди основных общеобразовательных школ:

I место - Новоалимская СОШ

II место - Атясовская СОШ

III место - Кузяковская школа.

В младшей группе средних общеобразовательных школ:

I место - Актанышская школа № 2

II место - Кадетская школа-интернат

III место - Актанышская школа № 1

В старшей группе средних общеобразовательных школ:

I место - Актанышская школа № 1

II место - Актанышская школа № 2

III место - гуманитарная гимназия-интернат.