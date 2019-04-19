В Казани пройдет Кубок России по бадминтону - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:33Татарстан

В Казани пройдет Кубок России по бадминтону

Участниками соревнований станут лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России – более 120 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Приморского края и других регионов страны.

Со 2 по 5 мая в Казани на базе Центра бадминтона (ул. Оренбургский тракт, 99) пройдет один из главных стартов для ведущих спортсменов страны – Кубок России по бадминтону. Участниками соревнований станут лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России – более 120 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Приморского края и других регионов страны.

Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Одной из самых представительных станет команда Республики Татарстан, в составе которой выступят победительница Кубка прошлого года, серебряный призер Чемпионата Европы Евгения Косецкая.

Финальные игры Кубка пройдут 5 мая в 12 часов.

Расписание соревнований:

2 мая, четверг

9.00 Мужской одиночный разряд 1тур

10.30 Женский одиночный разряд 1 тур

13.00 Мужской одиночный разряд 1/16 финала

14.30 Женский одиночный разряд 1/16 финала

16.00 Мужской парный разряд 1/16 финала

17.30 Женский парный разряд 1/16 финала

19.00 Мужской парный разряд 1/8 финала

20.00 Женский парный разряд 1/8 финала

3 мая, пятница

10.00 Мужской одиночный разряд 1/8 финала

11.00 Женский одиночный разряд 1/8 финала

13.00 Смешанный парный разряд 1 тур

14.30 Смешанный парный разряд 1/16 финала

16.00 Смешанный парный разряд 1/8 финала

18.00 Мужской одиночный разряд 1/4 финала

19.00 Женский одиночный разряд 1/4 финала

4 мая, суббота

10.00 Мужской парный разряд 1/4 финала

11.00 Женский парный разряд 1/4 финала

12.30 Смешанный парный разряд 1/4 финала

16.00 Полуфиналы во всех разрядах

5 мая, воскресенье

12.00 Финалы во всех разрядах

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