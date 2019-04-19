В Казани пройдет Кубок России по бадминтону

Со 2 по 5 мая в Казани на базе Центра бадминтона (ул. Оренбургский тракт, 99) пройдет один из главных стартов для ведущих спортсменов страны – Кубок России по бадминтону. Участниками соревнований станут лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России – более 120 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Приморского края и других регионов страны.
Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Одной из самых представительных станет команда Республики Татарстан, в составе которой выступят победительница Кубка прошлого года, серебряный призер Чемпионата Европы Евгения Косецкая.
Финальные игры Кубка пройдут 5 мая в 12 часов.
Расписание соревнований:
2 мая, четверг
9.00 Мужской одиночный разряд 1тур
10.30 Женский одиночный разряд 1 тур
13.00 Мужской одиночный разряд 1/16 финала
14.30 Женский одиночный разряд 1/16 финала
16.00 Мужской парный разряд 1/16 финала
17.30 Женский парный разряд 1/16 финала
19.00 Мужской парный разряд 1/8 финала
20.00 Женский парный разряд 1/8 финала
3 мая, пятница
10.00 Мужской одиночный разряд 1/8 финала
11.00 Женский одиночный разряд 1/8 финала
13.00 Смешанный парный разряд 1 тур
14.30 Смешанный парный разряд 1/16 финала
16.00 Смешанный парный разряд 1/8 финала
18.00 Мужской одиночный разряд 1/4 финала
19.00 Женский одиночный разряд 1/4 финала
4 мая, суббота
10.00 Мужской парный разряд 1/4 финала
11.00 Женский парный разряд 1/4 финала
12.30 Смешанный парный разряд 1/4 финала
16.00 Полуфиналы во всех разрядах
5 мая, воскресенье
12.00 Финалы во всех разрядах
Торжественное награждение