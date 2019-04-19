В Казани стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 16:34Татарстан

В Казани стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ

В соревнованиях принимают участие более 700 спортсменов из 52 регионов страны.

19 апреля в Казани стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В церемонии открытия соревнований приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, вице-президент Союза тхэквондо России Рафис Мусин, президент ОСОО «Российская Ассоциация тхэквондо (ГТФ)» Дамир Халилов и другие почетные гости.

Халил Хамитович поприветствовал участников и гостей соревнований от имени Министерства спорта РТ:

«Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Отрадно, что в последние годы тхэквондо ГТФ становится все более популярным – растет количество команд, участников. Желаю спортсменам обойтись без травм, пусть в Казани зажгутся новые звезды тхэквондо», - сказал первый заместитель министра.

В свою очередь Дамир Халилов выразил благодарность Министерству спорта России и Министерству спорта Республики Татарстан за прекрасную организацию:

«Эти соревнования являются для нас очень значимыми, так как в июне Казань примет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. По итогам российских соревнований определятся сильнейшие спортсмены, которые представят нашу страну на международной арене», - отметил президент Российской Ассоциации тхэквондо (ГТФ).

В этом году в чемпионате и первенстве России принимают участие более 700 спортсменов, прошедших соревновательный отбор в своих регионах. География участников представлена 52 субъектами Российской Федерации.

Специальным гостем соревнований в Казани стала демонстрационная команда Российской Федерации по тхэквондо (ГТФ), в состав которой входит 50 действующих спортсменов. Они выступили на церемонии открытия с показательным выступлением, в которое вошли трюки, синхронный показ блоков, ударов и демонстрация технического комплекса самообороны.

19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/04 18:43Хоккей
Закончится ли финал в пятницу? Пока Никитин переигрывает Хартли в одну калиткуВ пятницу мы можем узнать имя нового обладателя Кубка Гагарина. Это произойдет, если ЦСКА в четвертый раз подряд победит «Авангард».
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/04 14:53Хоккей
Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
Новости
18:51 Хоккей Лундквист, Экман-Ларссон и Петтерссон сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира
18:49 Хоккей Стали известны составы «Авангарда» и ЦСКА на четвертый матч серии
18:44 Футбол ЦСКА проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве, «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью
18:33 Футбол «Анжи» - «Ахмат»: Стартовые составы
18:32 Теннис Новак Джокович: Медведев заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас
18:27 Теннис Медведев – о победе над Джоковичем: Обыграть первую ракетку мира — это нечто
18:21 Футбол Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году
18:00 Футбол Андрей Аршавин: Если «Зенит» выиграет у «Краснодара», то на 80% станет чемпионом
17:56 Хоккей Свечников, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с «Вашингтоном»
17:41 Футбол Сергей Юран: Считаю, VAR должен присутствовать в футболе
17:34 Футбол Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:18 Футбол Гол Месси признан лучшим на минувшей игровой неделе в Лиге чемпионов (видео)
17:11 Хоккей Петерис Скудра: Будем ставить перед собой только самые высокие задачи
17:04 Теннис Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло
16:59 Футбол Руслан Пименов: Как ни парадоксально звучит, ЦСКА и «Локомотив» устроит ничья
16:48 Футбол «Спартак» одержал победу над «Енисеем» в матче молодежного первенства
16:41 Футбол Суд лишил Гулиева водительских прав на четыре месяца
16:34 Футбол Опубликовано полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
16:24 Футбол Валерий Карпин: Глядя на игру «Оренбурга», не удивлен, что команда находится так высоко в турнирной таблице
16:12 Футбол Олег Саленко: Считаю, что «Валенсия» готова выйти в финал Лиги Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика