19 апреля в Казани стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. В церемонии открытия соревнований приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, вице-президент Союза тхэквондо России Рафис Мусин, президент ОСОО «Российская Ассоциация тхэквондо (ГТФ)» Дамир Халилов и другие почетные гости.

Халил Хамитович поприветствовал участников и гостей соревнований от имени Министерства спорта РТ:

«Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены со всей страны. Отрадно, что в последние годы тхэквондо ГТФ становится все более популярным – растет количество команд, участников. Желаю спортсменам обойтись без травм, пусть в Казани зажгутся новые звезды тхэквондо», - сказал первый заместитель министра.

В свою очередь Дамир Халилов выразил благодарность Министерству спорта России и Министерству спорта Республики Татарстан за прекрасную организацию:

«Эти соревнования являются для нас очень значимыми, так как в июне Казань примет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ. По итогам российских соревнований определятся сильнейшие спортсмены, которые представят нашу страну на международной арене», - отметил президент Российской Ассоциации тхэквондо (ГТФ).

В этом году в чемпионате и первенстве России принимают участие более 700 спортсменов, прошедших соревновательный отбор в своих регионах. География участников представлена 52 субъектами Российской Федерации.

Специальным гостем соревнований в Казани стала демонстрационная команда Российской Федерации по тхэквондо (ГТФ), в состав которой входит 50 действующих спортсменов. Они выступили на церемонии открытия с показательным выступлением, в которое вошли трюки, синхронный показ блоков, ударов и демонстрация технического комплекса самообороны.