V Петербургский полумарафон «Белые ночи» – открытый чемпионат Санкт-Петербурга по полумарафону  

Пробег является генеральной репетицией к международному легкоатлетическому марафону «Белые ночи», который в городе на Неве пройдет 30 июня и возьмет старт в 8 часов утра с Дворцовой площади.

Как сообщил вице-президент Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, генеральный менеджер марафона «Белые ночи», судья всероссийской категории Антон Уйк, нынешний пробег проводится в соответствии с Правилами Всероссийской федерации легкой атлетики и Международной Ассоциации легкоатлетических федераций.

– Старт и финиш нашего полумарафона (21 км 97,5 м) состоится на Крестовском острове, рядом со спортивным комплексом «Сибур Арена», – отмечает Антон Уйк. – На старт выйдет около 2000 поклонников бега и здорового образа жизни, среди которых будет немало сильнейших легкоатлетов нашего города. На нашем полумарафоне ожидаем спортсменов из 25 стран и 49 субъектов Российской Федерации. Петербургский полумарафон мы рассматриваем как важный шаг в подготовке к марафону «Белые ночи». С каждым годом растет уровень нашего главного петербургского пробега, все больше участников из-за рубежа, поэтому в течение года совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и городской федерацией легкой атлетики мы грамотно отлаживаем наши организационные моменты.

Отметим, что в 10.20 на сцене начнется увлекательная разминка. Награждение победителей и призеров состоится в 12.45 (сцена).

На пресс-конференции, посвященной одноименным полумарафону и марафону «Белые ночи», состоявшейся в Доме журналиста, была отмечена особая роль марафона в спортивной жизни Петербурга.

– В этом году марафон «Белые ночи» пройдет уже в тридцатый раз, – подчеркнул советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Владимир Куликов. – Это – один из лучших и сильнейших марафонов в мире и в России. В 2018 году на старт вышло более 10 тысяч участников из более 60 стран. А то, что маршрут забега проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, говорит о связи истории, культуры и спорта.