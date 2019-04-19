Во II Фестивале СпортЛИНиЯ-2019 приняли участие 18 команд со всего Татарстана

19 апреля в Казани на базе Федерального Центра гребных видов спорта прошли соревнования в рамках II Фестиваля СпортЛИНиЯ-2019, который проводится для детей старше 11 лет с ограниченными возможностями здоровья, а именно для лиц с интеллектуальными нарушениями.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской академии Ильшат Файзуллин, заведующая кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности Поволжской академии Лариса Парфенова, председатель правления Федерации флорбола РТ Булат Габдрахманов и другие почетные гости.

Айрат Ахмеров поприветствовал участников Фестиваля от имени Министерства спорта Республики Татарстан:

«Проведение таких мероприятий для нас является важной социальной задачей по привлечению как можно большего количества людей к занятиям физической культурой и спортом. Желаю всем спортсменам получить максимум удовольствия от сегодняшних соревнований», - сказал заместитель министра спорта РТ.

Подробнее о Фестивале рассказала одна из его идейных вдохновителей Лариса Парфенова. Она пояснила, что аббревиатура названия проекта «СпортЛИНиЯ» содержит ведущую социальную идею программы, предполагающую интеграционное единство на основе физкультурно-спортивной деятельности (СПОРТ), а также взаимодействие детей-лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и студентов (Я).

Лариса Парфенова отметила, что главная цель проекта – вовлечь как можно больше ребят с ограничениями здоровья к спорту, что поможет им быстрее адаптироваться в социуме и достичь высоких спортивных результатов.

«В программу Фестиваля традиционно входят соревнования по настольному теннису, потому что этот вид спорта активно культивируется в Республике Татарстан. Уже на протяжении года мы внедряем и популяризируем флорбол, как вид спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями. Флорбол входит в программу Всемирных игр специальной олимпиады. Мы поставили себе амбициозную задачу в 2021 году отправить на игры именно нашу команду представлять Российскую Федерация. В прошлом году наша команда по юнифайд-футболу из Мамадыша заняла третье место Всемирного турнира в Чикаго», - рассказала Лариса Анатольевна.

Помимо настольного тенниса и флорбола в программу Фестиваля также вошло выполнение нормативов испытаний ВФСК «ГТО» для ЛИН: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель, поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всего Фестиваль собрал более 150 участников из 18 команд, представляющих Казань, Мамадыш, Богатые Сабы, Зеленодольск, Пестрецы, Новый Кинер и Альметьевск. Вместе с ребятами в соревнованиях приняли участие порядка 100 студентов.

Отметим, что первый подобный Фестиваль прошел в Казани в 2017 году и собрал 112 ребят из различных городов Татарстана. В 2019 году мероприятие впервые проводится при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам Фестиваля будут созданы учебные пособия и методические сборники для работы с особенными детьми.