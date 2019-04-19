Ульяновцев приглашают на мастер-класс по Цигун - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:37Ульяновская область

Ульяновцев приглашают на мастер-класс по Цигун

26 апреля в 18.00 в рамках Фестиваля здорового образа жизни жителей региона приглашают на мастер-класс по оздоровительной гимнастике Цигун. 

Мероприятие пройдет на Соборной площади в рамках Всемирного дня цигун, который в этом году отмечается 27 апреля.

Все желающие смогут получить практические знания от трижды золотого медалиста состязаний по тайцзи, мастера по оздоровительному цигуну Сергея Шаповалова @serg.shapovalov и инструкторов Международной Академии цигун и тайцзи Ульяновского государственного университета - Ольги Мироновой, Елены Коробцовой и Кирилла Костина.

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