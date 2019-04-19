Новосибирская мужская сабля сильнейшая в России!

Уступая в финале командного турнира сборной Москвы восемь ударов, саблисты первой сборной Новосибирской области сумели переломить ход поединка и победить – 45:36. В составе сибиряков на этом турнире выступали Анатолий Костенко, Никита Проскура, Вениамин Решетников и Артём Целышев. Прошлогодний чемпион страны, первая сборная Санкт-Петербурга, сложил свои полномочия уже после встреч 1/8 финала. Правда, чемпионом эту команду можно было назвать лишь формально, так как из тех, кто завоевал «золото» года назад, в её составе остался только Кирилл Ефимов. Тем не менее первая сборная города на Неве, вышедшая на дорожку в ранге чемпионов страны, уже в начале турнира уступила второй сборной Новосибирской области – 37:45 и выбыли из борьбы за медали. А «золото» разыграли первые сборные Москвы и Новосибирской области. Из пяти первых боев москвичи выиграли четыре при одной ничьей и повели – 25:17. Но затем ситуация повернулась на 180 градусов. Сначала Вениамин Решетников отыграл один удар у Дмитрия Даниленко – 6:5, затем Никита Проскура с крупным счётом – 12:3 выиграл у Василия Ширшова, а Анатолий Костенко обыграл Даниленко – 5:3. Решетников поставил победную сибирскую точку в первом командном финале чемпионата России 2019 года – 45:36. Использованы материалы официального сайта ФФР.