В музее физической культуры и спорта Кузбасса состоится открытие выставки «Спортивный кубок. Керамика»

Выставка располагается в малом зале музея. Уникальные предметы представлены в экспозиции отражают разные событийные мероприятия: зимние спартакиады Кузбасса разных лет, всероссийский турнир памяти А.Воронина, летние Спартакиады народов Сибири и многое другое. Всего на выставке представлено 66 предметов музейного значения. Открытие выставки пройдет в формате «Дня открытых дверей». В 13:00 часов состоится круглый стол на тему «Пропаганда здорового образа жизни и расширение массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди активистов территориального общественного самоуправления». В его работе примут участие победители и призеры открытой XVIII Спартакиады среди ветеранов посвящённой празднованию 300-летия образования Кузбасса в 2021 году, а также председатели комитетов территориального самоуправления Центрального района областного центра. 24 апреля открытие выставки «Спортивный кубок. Керамика» пройдет в формате «Дня открытых дверей».
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