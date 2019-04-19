В Министерстве спорта РТ обсудили подготовку к летней Универсиаде-2019 - Советский спорт
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19 апреля 2019 16:41Татарстан

В Министерстве спорта РТ обсудили подготовку к летней Универсиаде-2019

В числе кандидатов на участие в Играх в Неаполе – более 30 человек от республики.

В числе кандидатов на участие в Играх в Неаполе – более 30 человек от республики.

19 апреля в Министерстве спорта РТ прошло совещание по подготовке спортсменов-кандидатов от Республики Татарстан в состав сборных команд России по видам спорта, включенным в программу XXX Всемирной летней Универсиады 2019 года.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, директор Центра спортивной подготовки РТ Михаил Смолкин, председатель РМОО «МФСО «Буревестник» Республики Татарстан Эмир Харисов, а также представители республиканских спортивных федераций, директора детско-юношеских школ и другие сотрудника Министерства и подведомственных учреждений.

«Зимняя Универсиада в Красноярске стала успешной для наших спортсменов и в плане представительства в составе сборной команды России, и в плане количества медалей, завоеванных нашими ребятами. Уже совсем скоро – студенческие игры в Неаполе, еще один серьезный старт этого года. Он важен для спортсменов не просто как возможность просто завоевать медали, это еще и серьезный шаг при переходе во «взрослый» спорт.

У нас есть все возможности, все ресурсы, от объектов спортивной инфраструктуры до программ подготовки спортсменов и точечной их поддержки, чтобы и на соревнованиях в Неаполе мы были представлены большой делегацией, а наши спортсмены завоевали множество наград. Я призываю все федерации внимательно отнестись к формированию планов и графиков выступлений спортсменов на отборочных стартах, дающих право попасть в состав сборной на летнюю Универсиаду, еще раз просмотреть и изучить программы подготовки к соревнованиям уже отобравшихся спортсменов, обеспечить их всем необходимым для полноценной подготовки к Играм. Министерство со своей стороны оказывало и продолжит оказывать всю необходимую поддержку», - заявил Халил Хамитович.

Эмир Харисов в своем выступлении рассказал о взаимодействии Республики Татарстан с Российским студенческим спортивным союзом по вопросу представительства спортсменов-кандидатов республики в составе национальной сборной страны, а Михаил Смолкин рассказал о спортсменах, которые могут принять участие в Универсиаде.

Так, в настоящий момент кандидатами на попадание в студенческую сборную России для участия в Универсиаде в Неаполе являются более 30 спортсменов, представляющих Республику Татарстан. На данный момент это спортсмены в 16 видах спорта из 18, представленных в программе летних Игр.

Ряд спортсменов Республики Татарстан, как, к примеру, пловцы, уже приняли участие в отборочных соревнованиях, где выполнили нормативы для попадания в состав сборной страны на Универсиаду, другая часть находится на сборах в составе национальных команд или готовится к отборочным стартам.

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