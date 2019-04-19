Сверхмарафонцы финишировали у памятника первому космонавту Земли

Стартовав на родине первого космонавта планеты, на финише – у могилы и памятника основателю отечественной космонавтики К.Э.Циолковскому, практически все участники двухдневного легкоатлетического пробега попадали в крепкие объятия своих давних друзей и единомышленников. В том числе, - самого первого организатора пробега в 1991 году – бывшего работника КФ НПО им. С.А. Лавочкина – Владимира Мартынова. А также – перенявшего у него эстафету по организации супермарафона бывшего главного инженера ПО «Гранат» ныне 82-летнего Олега Шустова и начальника отдела информационно-аналитической работы и пропаганды физической культуры и спорта министерства спорта Калужской области мастера спорта СССР по лёгкой атлетике Аркадия Шишкина. Как рассказали нам Олег Васильевич и Аркадий Иванович, в разные годы пробег собирал до 100 участников. В нём принимали участие бегуны из городов Советского Союза, а также из Словакии, Франции и Германии. Кроме неизменной пропаганды здорового образа жизни во время встреч с жителями и школьниками в населённых пунктах и памятных местах, связанных в нашей стране с освоением космического пространства, супермарафон, в частности, способствовал и созданию двух интернациональных семей! На этот раз на всём протяжении пробега, посвящённого Дню Космонавтики, участвовали 25 спортсменов. Среди них и студенты – любители бега и убелённые сединами – ветераны спорта Константин Горохов и Валентина Лукашеня. Несмотря на то, что на протяжении большей части дистанции, проходившей по территориям Смоленской, Московской и Калужской областей, легкоатлетов сопровождали снегопад и промозглый ветер, все участники забега чувствовали себя на финише бодро. По традиции они возложили цветы на могилу К.Э. Циолковского и у памятника Ю.А. Гагарину, установленному у входа в Государственный Музей истории космонавтики. И преодолённые до настоящего момента его участниками в общей сумме сотни тысяч километров – лишь начало долгого и многотрудного пути в познании гения возникновения и физических возможностей человечества, в приближении к великим тайнам и загадкам космических просторов Вселенной…
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