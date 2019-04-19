В Красноярске пройдут Всероссийские соревнования по самбо памяти Альберта Астахова и Эдуарда Агафонова

В состязаниях примут участие около 300 спортсменов из 12 регионов страны (Республик Алтай, Бурятии, Хакасии; Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской областей; Алтайского и Красноярского краев). Турнир будет проходить в девяти весовых категориях у мужчин и в четырех – у женщин. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены команд субъектов Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие спортивную подготовку не ниже спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» по самбо. Турнир памяти Астахова и Агафонова является мастерским, то есть, кандидаты в мастера спорта, в случае победы, могут получить звание «Мастер спорта России». В первый день турнира состоятся соревнования по спортивному самбо среди мужчин, во второй – по спортивному самбо среди женщин и боевому самбо.

Программа турнира: 20 апреля 10:00 – начало соревнований по спортивному самбо среди мужчин 14:00 – торжественная церемония открытия турнира 16:30 – финальные поединки, награждение победителей и призеров 21 апреля 10:00 – начало соревнований по спортивному самбо среди женщин и боевому самбо 16:30 – финальные поединки, награждение победителей и призеров. Организатором Всероссийских соревнований по самбо памяти ЗТР А. М. Астахова и МС СССР Э.В. Агафонова является Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская Федерация самбо».