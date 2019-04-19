Спортивные школы приглашают детей и их родителей на экскурсии и открытые тренировки

Так, Красноярский колледж олимпийского резерва совместно с федерацией керлинга края вновь организует мастер-классы по керлингу. Свои силы в олимпийском виде спорта можно будет попробовать 20 апреля, с 11 до 14.00, в керлинг-холле (о. Отдыха, 15д, слева от Центрального стадиона). О своем желании принять участие в мероприятии просят сообщить по телефону: 263-06-86. При себе обязательно иметь сменную обувь. В субботу с 11 до 14 на льду «Кристалл арены» (ул. Партизана Железняка, 42) можно будет посмотреть тренировочное занятие по фигурному катанию. Кроме того, в это же время можно будет задать вопросы спортивной школе олимпийского резерва по ледовым видам спорта о тренировках и наборе детей на отделения фигурного катания, шорт-трека и керлинга. В субботу СШОР по хоккею с мячом «Енисей» с 15 до 17 часов снова приглашает детей и их родителей на экскурсию по стадиону «Енисей» (ул. Юности, 18). Посетители смогут посмотреть на уникальный, современнейший стадион для хоккея с мячом, стать очевидцем тренировочного процесса, узнать секреты подготовки юных игроков, поболеть за ребят на товарищеских играх, побывать в раздевалке юных спортсменов, получить ответы на вопросы о занятиях, отборе и записи в школу от специалистов, сделать селфи у кромки льда и за лучший снимок получить подарки. В ледовом дворце «Сокол» (пр. Металлургов, 22 д) 20 апреля с 11 до 13 часов спортивная школа по хоккею «Сокол» будет проводить предварительную запись мальчиков 2014 года рождения, желающих заниматься хоккеем, а также проводить консультации родителей по набору детей в спортшколу. На дне открытых дверей в спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта в субботу будущие спортсмены и их родители смогут познакомиться с деятельностью школы, получить информацию о поступлении в СШОР и прохождении спортивной подготовки, задать вопросы руководству и тренерам, узнать о тренировках от действующих спортсменов. 20 апреля в 13 запланирована экскурсия по спортивно- тренерскому блоку «Фристайл», после чего в 14 в зале акробатики МСК «Сопка» (ул. Биатлонная, 25б) состоится открытое занятие групп начальной подготовки.