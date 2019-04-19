В Красноярске состоялось торжественное открытие «Весеннего кубка» 2019 года

В торжественном мероприятии приняли участие команды регионов-участников, прибывших на соревнования. В этом году география конкурса насчитывает 22 региона (Приморский край, Московская область, г. Санкт-Петербург, Белгородская область, Свердловская область, Красноярский край, г. Москва и др.), общая численность участников составила более 500 человек. Почетными гостями парада-открытия стали первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш и главный судья соревнований Елена Нефёдова. «Вот уже седьмой раз мы собираемся здесь, на этом прекрасном ковре, в нашем прекрасном городе. Красота и грация художественной гимнастики очаровывает всех поклонников этого вида спорта. Но мы знаем, что за этой красотой стоит большой труд и терпение. Хочу поздравить вас с началом этих замечательных соревнований, пожелать вам спортивного везения, высоких результатов. И пусть этот ковёр станет для вас счастливым!», – отметила Светлана Ходюш. Напомним, Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок» 2019 года продлятся до 20 апреля включительно.
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