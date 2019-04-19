История футбольных традиций: феномен возрождения волгоградского «Ротора» - Советский спорт
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19 апреля 2019 18:59Волгоградская область

История футбольных традиций: феномен возрождения волгоградского «Ротора»

1929 год — отправная точка истории. За футбольными успехами «Тракторостроителя» следит весь Сталинград. Затем был «Трактор» и, наконец, любимец волгоградцев — «Ротор». В славной истории клуба были и высший дивизион, и еврокубки, и победа над «Манчестер Юнайтед», а затем — забвение. Настало время для нового этапа.

С начала сезона «Ротор» погряз в подвале первой лиги — то опускаясь за красную черту зоны вылета, то переступая её. Невыразительная игра и недосягаемость желаемого результата привели к отставке главного тренера Роберта Евдокимова. Ему на смену пришёл молодой по тренерским меркам специалист Павел Могилевский, до этого исполнявший роль помощника у трёх своих предшественников. Отсутствие необходимой лицензии pro вынудило руководство формально назначить на пост рулевого Игоря Меньщикова, но готовит футболистов к матчам — Павел Викторович. Его работа помогла разбудить сонную команду.

С рестарта чемпионата «Ротор» провёл 7 игр и ни разу не потерпел поражения. В данный момент у волгоградцев продолжается успешная серия из 5 побед подряд. Из аутсайдера чемпионата команда превратилась в непредсказуемого соперника и заставила говорить о себе. Такая кардинальная смена полюсов вызывает одновременно уважение и искреннее удивление. Только внутри клуба не видят ничего сверхъестественного:

Фото: novostivolgograda.ru

— Никакого секрета в преображении команды нет. Это результат планомерной работы всего коллектива, начиная от людей, которые делают в клубе административную работу, и заканчивая главным тренером. Павлу Могилевскому, который работает с командой, удалось создать сплочённый коллектив. Ребята поверили в себя и поняли, что действительно могут выиграть у любого соперника.

Андрей Рекечинский, генеральный директор ФК «Ротор»

Если для сторонних наблюдателей ситуация выглядит неожиданной, то для волгоградских болельщиков — наоборот, логичной и мучительно долгожданной. «Ротор» в последнее десятилетие переживал не самые лучшие времена: два банкротства, странные собственники и многомиллионные долги. Сейчас, после того, как ситуацию в футбольном клубе взяла под контроль администрация региона, обстановка наладилась.

Ещё в 2014 году «Ротор» оказался на грани уничтожения, действия главы региона Андрея Бочарова позволили в кратчайшие сроки навести в клубе порядок и вернуть «Ротор» в профессиональный футбол. Это стало первой серьезной победой. Порядок тогда пришлось наводить во всех направлениях: была выстроена организационная работа, возвращён после долгих судебных тяжб исторический герб клуба, налажено стабильное финансирование, подготовлена тренировочная площадка, происходит развитие дубля, команда получила главное наследие мундиаля — новенький красавец-стадион «Волгоград Арена».

Фото: novostivolgograda.ru

У обновленного «Ротора» получилось уверенно пройти чемпионат КФК, затем первенство ПФЛ. Ещё год ушёл на адаптацию в ФНЛ. И сейчас начались долгожданные победы на футбольном поле.

— Я считаю, что в команде потрясающая атмосфера в данный момент, особенно в этом году. Конечно, всё благодаря уверенной игре в весенней части чемпионата. Это вещи взаимосвязанные. Ну и потом, футболисты, будучи приезжими ребятами, уже прониклись духом и понимают, где они играют. Также немаловажна — во всяком случае, для Волгограда — поддержка властей. Губернатор приходит практически на каждый матч и следит за выступлениями команды — это большая поддержка, в том числе и в моральном плане. И самый главный фактор — это волгоградские болельщики. Потому что, как бы эта фраза не была избита, таких болельщиков мало где можно найти, — поделился своими впечатлениями от выступлений «Ротора» известный волгоградский спортивный обозреватель Глеб Урьев.

Фото: novostivolgograda.ru

Фанаты верно ждали успеха не только в течение всего сезона, но и на протяжении десятилетия неудачных выступлений — в этом году исполнится 15 лет, как волгоградцы покинули элитный дивизион страны. Возвращение в высшую лигу — предел грёз болельщиков сине-голубых, но они готовы поддерживать «Ротор» всегда, в любых обстоятельствах. С посещаемостью у Волгограда не просто нет проблем, а есть рекордные показатели. В каждом туре «Волгоград Арена» регулярно оказывается в числе лидеров по количеству зрителей. Внушительная поддержка превосходит как остальные клубы ФНЛ, так и некоторые матчи РПЛ.

— Болею за команду с 1989 года. Каждый раз с женой ходим на футбол. Сейчас «Ротору» всё ещё есть над чем работать. Когда я начинал ходить на игры, то команда была одной из лучших в России. Вот вырос и уже по инерции хожу болеть, жду чего-то лучшего. Один раз влюбился и всё — на всю жизнь, — делится своими переживаниями болельщик ФК «Ротор» Вадим Каленчук.

Фото: novostivolgograda.ru

Недавно «Ротор» намеревался побить рекорд посещаемости сезона, который держит за собой «Нижний Новгород». Для этого на стадион должны были прийти 32 тысячи человек. Клуб сделал значительные скидки на билеты — они стояли всего по 100 рублей. На матче с «Балтикой» собралось 25 тысяч человек. Отметим, что в этот же день проходил матч между столичным «Локомотивом» и питерским «Зенитом». Эта встреча признанных футбольных грандов на московском стадионе «РЖД Арена» собрала всего 21 158 болельщиков. Но всё же дело не в абсолютных цифрах и рекордной загрузке, а в любви болельщиков, отношении горожан к команде. «„Ротор“ — как родина, его можно только любить», — говорят в Волгограде. И с такой игрой болельщики и игроки побьют ещё не один рекорд.

После этого удачного эксперимента «Ротор» решил до конца сезона установить доступный ценник — по 100 рублей для мест за воротами и по 200 рублей на центральные трибуны. Фанаты восприняли эту новость с энтузиазмом и особенно рьяно рвутся на стадион после уверенной победы футболистов над одним из лидеров ФНЛ — «Нижним Новгородом». Казалось бы, до РПЛ рукой подать — от зоны стыковых матчей клуб отделяет всего лишь 5 очков, но руководство пока не спешит думать о большем и пересматривать планы на сезон:

Фото: novostivolgograda.ru

— Мы идём к своей цели. У нас формально стояла задача быть в восьмерке. Будем стараться занять место как можно выше. В последнее десятилетие в регионе не очень ладилось с футболом и подготовкой резерва. Сейчас весь механизм отлаживаем. Выстраиваем футбольную вертикаль. Пока о попадании в зону стыков говорить преждевременно. Мы ставим цель на ближайший матч. В субботу у нас задача победить, — говорит Андрей Рекечинский.

Судя по всему, волгоградцам ближе постепенное движение вперёд, чем стремительный штурм. Сегодняшнее уверенное шествие — положительный результат, с которым нужно бережно обращаться, чтобы не упустить. Всё-таки «Ротор» отвык находиться на вершине, поэтому действует с опаской и осторожностью. Тренер Павел Могилевский, с именем которого связывают успех этой весной, пока не делает громких заявлений и вообще старается отгородиться от общения с прессой. В одном из недавних немногочисленных интервью наставник заявил, что не видит в игре команды внезапных невероятных перемен, мол, мы просто занимаемся тренировочной работой: в обороне играем всей командой, отрабатываем стандартные положения, быстрые и позиционные атаки — это всё в сумме даёт результат.

Готовят волгоградцы и собственный резерв. В сентябре 2018 была возрождена закрытая ранее детская школа, где уже сейчас представлены 9 возрастных групп и занимается 236 мальчишек. Занятия в школе бесплатные, все траты — занятия, экипировка, мячи и прочие атрибуты, аренда полей и поездки на соревнования — полностью покрывает бюджет области. Кроме того, дублирующая команда под руководством легенды клуба Олега Веретенникова состоит из 90% местных молодых футболистов и идёт в середине таблицы первенства ПФЛ. «Ротор», как ни раз заявлял губернатор, в дальнейшем намерен опираться на собственных воспитанников, но для этого нужно время.

— В данный момент идёт процесс становления команды. Как говорил великий тренер Валерий Лобановский, «игра забывается, а результат остаётся». Пока счёт — то есть все результаты — болельщиков радуют. И главное, что люди ходят на стадион. Пока я испытываю чувство осторожного оптимизма. Попасть в «стыки» возможно не то чтобы теоретически, а практически. Но не всё зависит от команды. Если задачу скорректируют в сторону премьер-лиги, то это будет очень смелое решение — нужна ведь материальная база. Хотя все ему только обрадуются, болельщики точно.

Глеб Урьев, спортивный обозреватель

Фото: novostivolgograda.ru

Действительно, такие значительные решения, как выступление в премьер-лиге, с кондачка не принимаются. Сейчас «Ротор» поймал свою волну, но это не значит, что сегодняшняя, пусть и заслуженная трудом, удача будет сопутствовать всегда. После резкого взлёта обычно следует падение. То, насколько волгоградцы смогут смягчить удар, в конечном итоге и проверит их готовность выступать на самом высоком уровне. Во всяком случае, игрокам дана установка побеждать в каждом матче, а это неминуемо приведёт к лидирующим позициям. Если получится побороться за выход в элиту, тогда уже тренерскому штабу и администрации клуба придётся думать о своих возможностях. Пока же остаётся сыграть 7 оставшихся матчей в ФНЛ, чтобы говорить о дальнейших планах.

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