В Казани появится школа синхронного плавания имени Татьяны Покровской - Советский спорт
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19 апреля 2019 19:03Татарстан

В Казани появится школа синхронного плавания имени Татьяны Покровской

Инициативу поддержал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В 2019 году в Казани на базе Казанского училища олимпийского резерва появится школа синхронного плавания имени Героя труда России Татьяны Покровской.

19 апреля Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером сборной России по синхронному плаванию, вице-президентом Федерации синхронного плавания России Татьяной Покровской, которая прибыла в Казань на чемпионат России и этап мировой серии FINA по синхронному плаванию в Казани. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

В ходе встречи участники обсудили развитие синхронного плавания в Республике Татарстан, обеспеченность населения соответствующими спортивными объектами и другие вопросы.

Также Президенту РТ был представлен проект по созданию в Казани новой школы синхронного плавания. Рустам Нургалиевич в свою очередь поддержал инициативу.

«Сегодня на встрече с Рустамом Нургалиевичем мы представили наш проект, Президент его поддержал, положительное решение есть. Это сильное и мощное решение. Мы рассчитываем, что школа, которая будет носить имя заслуженного Героя труда России Татьяны Николаевны Покровской, откроется уже в сентября этого года.

Я уверена, что это придаст серьезный импульс развитию синхронного плавания в Республике Татарстан и во всей стране. В школе будут работать как местные, так и приглашённые тренеры. Нам нужны мировые стандарты подготовки спортсменов. Надеюсь, этот объект превратится в настоящий ресурсный центр, который будет аккумулировать в себе всех талантливых спортсменов и тренеров не только из Республики Татарстан, но и других регионов»,- рассказала Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова.

Школа появится на базе бассейна «Олимпиец» Казанского училища олимпийского резерва - чаши, ставшей наследием прошедшего в Казани чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Предполагается, что она станет местом для подготовки молодежного, юниорского, резервного состава сборной страны.

В настоящий момент ведутся процедуры согласования финансирования школы, определяется ее кадровый состав.

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