В Казани состоялось открытие школьной волейбольной лиги

На открытии присутствовали почетные гости: директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов, директор ЖВК «Динамо-Казань» Сергей Чернышов, представители Управления образования, Комитета физической культуры и спорта и администрация КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
Также присутствовали блокирующая ЖВК «Динамо-Казань» Анастасия Шляховая, экс-игрок ЖВК «Динамо-Казань», студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Ирина Воронкова и игроки молодежных команд. Школам-участницам полуфинального этапа были вручены комплекты волейбольных мячей и сеток.
В течение двух дней команды будут бороться за выход в финал, который уже совсем скоро пройдёт в Центре волейбола.
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