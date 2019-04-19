Лучшие мастера татами - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 19:05Омская область

Лучшие мастера татами

Определились чемпионы Омской области по дзюдо.

Турнир, который проходил в спортивном комплексе СДЮСШОР № 17, собрал 66 спортсменов. Они оспаривали медали в 11-ти весовых категориях среди мужчин и женщин. На татами выходили не только спортсмены с массовыми разрядами, но и те, кто уже достиг определенных вершин в дзюдо. Среди них, например, мастера спорта Дмитрий Бусс, Георгий Бобылев, Евгений Леус, Иван Шпилькин, кандидаты в мастера спорта Кирилл Савченко, Полина Бухмиллер и другие. Большинство из представленных борцов поднимались на высшие ступени пьедестала. Чемпионами Омской области среди мужчин стали Дмитрий Бусс (до 60 кг), Георгий Бобылев (до 66 кг), Николай Харсеев (до 73 кг), Евгений Леус (до 81 кг), Омар Сулаквелидзе (до 90 кг), Глеб Безматерных (до 100 кг), Дмитрий Винокуров (свыше 100 кг). В решающих схватках они победили Вадима Иванова, Леонида Кузнецова, Рифата Бугулбаева, Сергея Ондара, Рашида Халимова, Ивана Шпилькина и Ивана Редько соответственно. У женщин не было равных Камиле Кертик-Оол (до 48 кг), Анне Макариной (до 57 кг), Полине Бухмиллер (до 63 кг) и Алине Давыдовой (до 70 кг). Они оказались сильнее Александры Садыковой, Сайлык Кужугет, Валерии Тимошкиной и Владиславы Генераловой соответственно.

11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
19/04 21:28Футбол
Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
19/04 06:33Хоккей
Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.
19/04 10:00Футбол
Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
19/04 09:59Хоккей
Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
Новости
21:40 ММА Марсело Голм: Я хорошо подготовился к поединку с Павловичем
21:28 Хоккей Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице»
21:24 Хоккей Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео)
21:21 Футбол Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)
21:03 Футбол Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»
20:53 Футбол «Химки» дома разгромили «Краснодар-2»
20:44 Футбол «ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери
20:34 Футбол Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником
20:32 Футбол Сане и Жезус недовольны отношением Гвардиолы и хотят покинуть «Манчестер Сити»
20:31 Футбол Радамель Фалькао: Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне
20:22 Хоккей Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)
20:06 Футбол Павел Мамаев: Будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»? Не показывают
20:04 Футбол Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол
20:00 Синхронное плавание Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии
19:53 Футбол Сергей Ташуев: «Краснодару» надо переходить на другой уровень и взять наконец титул
19:47 Теннис Дарья Касаткина: Я в поиске тренера
19:40 Футбол Агент: Яя Туре может продолжить карьеру в России
19:32 Теннис Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв Пелью
19:31 Футбол Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар
19:19 Фигурное катание Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика