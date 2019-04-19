Лучшие мастера татами

Турнир, который проходил в спортивном комплексе СДЮСШОР № 17, собрал 66 спортсменов. Они оспаривали медали в 11-ти весовых категориях среди мужчин и женщин. На татами выходили не только спортсмены с массовыми разрядами, но и те, кто уже достиг определенных вершин в дзюдо. Среди них, например, мастера спорта Дмитрий Бусс, Георгий Бобылев, Евгений Леус, Иван Шпилькин, кандидаты в мастера спорта Кирилл Савченко, Полина Бухмиллер и другие. Большинство из представленных борцов поднимались на высшие ступени пьедестала. Чемпионами Омской области среди мужчин стали Дмитрий Бусс (до 60 кг), Георгий Бобылев (до 66 кг), Николай Харсеев (до 73 кг), Евгений Леус (до 81 кг), Омар Сулаквелидзе (до 90 кг), Глеб Безматерных (до 100 кг), Дмитрий Винокуров (свыше 100 кг). В решающих схватках они победили Вадима Иванова, Леонида Кузнецова, Рифата Бугулбаева, Сергея Ондара, Рашида Халимова, Ивана Шпилькина и Ивана Редько соответственно. У женщин не было равных Камиле Кертик-Оол (до 48 кг), Анне Макариной (до 57 кг), Полине Бухмиллер (до 63 кг) и Алине Давыдовой (до 70 кг). Они оказались сильнее Александры Садыковой, Сайлык Кужугет, Валерии Тимошкиной и Владиславы Генераловой соответственно.
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