Александр Харченко входит в число лидеров чемпионата России

В городе Гуково Ростовской области завершился второй этап чемпионата России по автокроссу. Омскую область представляли Александр Харченко (класс Д2Н) и Александр Доберштейн (Супер-1600). В квалификации Александр Харченко уступил лидеру всего 0,002 секунды, поэтому борьба за победу в классе обещала быть нешуточной. В первом финальном заезде наш гонщик, стартовав вторым, смог вырваться в лидеры, удержать свою позицию от жестких и небесконтактных атак в начале заезда и финишировать с хорошим преимуществом в 5,744 секунды, одержав победу. Во втором финальном заезде Александра развернули на повороте, поставив поперек трассы, и начинать свой прорыв ему пришлось с последнего девятого места. Однако финишировать Харченко удалось на 4-й позиции. Между тем, после разбора судьями эпизода с разворотом было вынесено решение о штрафе для участника, который стал причиной разворота нашего пилота. Таким образом, Харченко переместился на 3-е место во втором финале. По итогам двух заездов руководитель нашей федерации занял 2-е место на этапе чемпионата России. В классе «Супер-1600» Александр Доберштейн столкнулся с проблемами и не участвовал в квалификации. Однако, стартовав в финале последним, он смог прорваться с 11-й на 6-ю позицию. Отметим, что на первом этапе, который проходил в Грозном, Александр Харченко стал третьим, а Александр Доберштейн остановился в шаге от пьедестала. Теперь у участников чемпионата России наступает небольшой перерыв до середины мая. Третий этап пройдет 17-19 числа в Воронеже.