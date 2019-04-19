В Омскую область прибыла делегация из Германии

Целью визита является установление партнерских отношений между российскими и германскими организациями для дальнейшей совместной реализации проектов молодежного обмена в сфере массового спорта. Немецкие студенты из Франкфурта-на- Майне посетили СибГУФК, а гандбольные специалисты из того же города побывали на тренировке ГК «Скиф». В университете подготовительная работа по реализации молодежных обменов между Россией и Германией начата еще осенью 2017 года. Тогда в Берлине состоялась российско-германская конференция организаторов спортивных молодежных обменов. Руководством нашего университета было принято решение пригласить группу студентов и тренеров из Германии в наш университет. Для гостей СибГУФК предложил интересную и насыщенную программу – совместные тренировки, посещение центров национальной культуры, выставок и музеев и, конечно, коммуникация с российскими студентами. В первый день визита студенты посетили НИИ ДЭУ, где под руководством профессора, кандидата педагогических наук Николая Загурского была проведена экскурсия по научному центру нашего вуза. Гости прошли тестирование на различных тренажерах. Затем делегация посетила музей спортивной славы, где преподаватель кафедры «Связи с общественностью и иностранные языки» Татьяна Слепцова рассказала о самых значимых спортивных реликвиях, экипировке и инвентаре. Состоялась и встреча гостей с ректором университета Олегом Шалаевым, на которой руководитель вуза отметил значимость визита немецкой делегации и выразил надежду на укрепление партнерских отношений. Гостям была предложена интерактивная игра на сплочение, а затем студенты проследовали в открытый бассейн спортивно- оздоровительного комплекса «Альбатрос», где прошла тренировка. Кроме того, российские и немецкие студенты посоревнуются в таком экзотическом виде спорта, как подводное регби, посетят достопримечательности нашего города и познакомятся с культурными центрами региона. А три гандбольных тренера из Франкфурта Клаус Каусельман, Мартин Лис и Микаэль Рингмайер посетили тренировочное занятие ГК «Скиф». Стоит заметить, что гандбол в Германии занимает второе место по популярности после футбола. В Омске немецкие специалисты в первую очередь отметили высокий уровень методической работы и функциональной подготовки наших спортсменов, сделав при этом акцент на различии школ и подходов в работе в России и Германии.