В Омскую область прибыла делегация из Германии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 19:06Омская область

В Омскую область прибыла делегация из Германии

Немецкие студенты знакомятся с базой СибГУФК, а тренеры говорят о различии гандбольных школ.

Целью визита является установление партнерских отношений между российскими и германскими организациями для дальнейшей совместной реализации проектов молодежного обмена в сфере массового спорта. Немецкие студенты из Франкфурта-на- Майне посетили СибГУФК, а гандбольные специалисты из того же города побывали на тренировке ГК «Скиф». В университете подготовительная работа по реализации молодежных обменов между Россией и Германией начата еще осенью 2017 года. Тогда в Берлине состоялась российско-германская конференция организаторов спортивных молодежных обменов. Руководством нашего университета было принято решение пригласить группу студентов и тренеров из Германии в наш университет. Для гостей СибГУФК предложил интересную и насыщенную программу – совместные тренировки, посещение центров национальной культуры, выставок и музеев и, конечно, коммуникация с российскими студентами. В первый день визита студенты посетили НИИ ДЭУ, где под руководством профессора, кандидата педагогических наук Николая Загурского была проведена экскурсия по научному центру нашего вуза. Гости прошли тестирование на различных тренажерах. Затем делегация посетила музей спортивной славы, где преподаватель кафедры «Связи с общественностью и иностранные языки» Татьяна Слепцова рассказала о самых значимых спортивных реликвиях, экипировке и инвентаре. Состоялась и встреча гостей с ректором университета Олегом Шалаевым, на которой руководитель вуза отметил значимость визита немецкой делегации и выразил надежду на укрепление партнерских отношений. Гостям была предложена интерактивная игра на сплочение, а затем студенты проследовали в открытый бассейн спортивно- оздоровительного комплекса «Альбатрос», где прошла тренировка. Кроме того, российские и немецкие студенты посоревнуются в таком экзотическом виде спорта, как подводное регби, посетят достопримечательности нашего города и познакомятся с культурными центрами региона. А три гандбольных тренера из Франкфурта Клаус Каусельман, Мартин Лис и Микаэль Рингмайер посетили тренировочное занятие ГК «Скиф». Стоит заметить, что гандбол в Германии занимает второе место по популярности после футбола. В Омске немецкие специалисты в первую очередь отметили высокий уровень методической работы и функциональной подготовки наших спортсменов, сделав при этом акцент на различии школ и подходов в работе в России и Германии.

19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
17/04 23:42Хоккей
«Приходите в пятницу, будет Хабиб, будет интересно». Откровения тренеров после третьего матча финалаИгорь Никитин по традиции был предельно лаконичен, а Боб Хартли отказался критиковать своих подопечных и пригласил всех на четвертый матч.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/04 06:33Хоккей
Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
18/04 16:03Футбол
Динияр Билялетдинов: Так и не понял, почему отменили победный гол «Манчестер Сити»Бывший полузащитник «Эвертона» поделился впечатлениями от зубодробительной концовки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от полуфиналов.
17/04 23:26Хоккей
«Снова отменили гол. Если бы не было этого правила, все было бы по-другому!»Что говорили хоккеисты «Авангарда» после третьего матча финала Кубка Гагарина.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/04 20:22Футбол
По делу Кокорина и Мамаева допросили ЕвсееваИтоги седьмого дня заседаний по делу Кокорина и Мамаева не внес в ход процесса практически ничего нового.
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
18/04 09:08Хоккей
«Даллас» уничтожил «Нэшвилл». У Радулова – заброшенная шайба«Бостон» и «Торонто» забили 10 голов на двоих, Радулов забросил вторую шайбу в плей-офф.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
Новости
21:40 ММА Марсело Голм: Я хорошо подготовился к поединку с Павловичем
21:28 Хоккей Покер Ягра принес «Кладно» победу в матче против «Ческе-Будеевице»
21:24 Хоккей Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод с голом Шумакова (видео)
21:21 Футбол Гол Иванова принес «Ахмату» победу над «Анжи» (видео)
21:03 Футбол Роналду не собирается уходить из «Ювентуса»
20:53 Футбол «Химки» дома разгромили «Краснодар-2»
20:44 Футбол «ПСЖ» позвал на матч с «Монако» 500 пожарных, тушивших Собор Парижской Богоматери
20:34 Футбол Леонарду Жардим: Не смотря на два поражения, «ПСЖ» остается очень сильным соперником
20:32 Футбол Сане и Жезус недовольны отношением Гвардиолы и хотят покинуть «Манчестер Сити»
20:31 Футбол Радамель Фалькао: Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне
20:22 Хоккей Слепышев удален до конца игры за удар ногой Емелина (видео)
20:06 Футбол Павел Мамаев: Будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»? Не показывают
20:04 Футбол Федор Щербаченко: «Локомотив» и ЦСКА покажут прагматичный футбол
20:00 Синхронное плавание Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу на этапе Мировой серии
19:53 Футбол Сергей Ташуев: «Краснодару» надо переходить на другой уровень и взять наконец титул
19:47 Теннис Дарья Касаткина: Я в поиске тренера
19:40 Футбол Агент: Яя Туре может продолжить карьеру в России
19:32 Теннис Надаль вышел в финал турнира в Монте-Карло, обыграв Пелью
19:31 Футбол Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар
19:19 Фигурное катание Медведева выступила на льду в откровенном розовом костюме (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика