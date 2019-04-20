Футболисты СПбПУ выиграли домашний тур Первой группы НСФЛ

На поле стадиона «СК Политехник» встретились команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Тульского государственного университета, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и Дальневосточного федерального университета (Владивосток).
Футболисты СПбПУ обыграли РИНХ и ДВФУ, а также разошлись миром с ТулГУ. Таким образом, коллектив Политеха набрал на домашнем турнире 7 очков и укрепил преимущество над соперниками в таблице Первой группы – теперь перед ближайшим конкурентом +13 очков. Тем не менее, чемпионство СПбПУ ещё не обеспечил. Догнать петербуржцев могут футболисты ДВФУ, набравшие на стартовом для себя турнире юбилейного сезона 6 очков. Лишь в третьем матче владивостокцы обидно уступили, пропустив на последней минуте «сухой лист». ТулГУ дважды позволил соперникам сравнять счёт в концовках матчей и набрал в Санкт-Петербурге 2 очка, а дебютант лиги РИНХ – одно.
Следующий турнир Первой группы пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 апреля. Вместе с футболистами СПбГУ (Санкт-Петербург) в туре примут участие сборные ДВФУ (Владивосток), ПГНИУ (Пермь) и КНИТУ-КАИ (Казань).
Результаты матчей:
ТулГУ (Тула) – ДВФУ (Владивосток) 0:2
СПбПУ (Санкт-Петербург) – РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) 3:0
РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) – ДВФУ (Владивосток) 0:2
СПбПУ (Санкт-Петербург) – ТулГУ (Тула) 1:1
РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) – ТулГУ (Тула) 3:3
СПбПУ (Санкт-Петербург) – ДВФУ (Владивосток) 1:0
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