Сыктывкарцы заняли первые места на всероссийском турнире по рукопашному бою - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:36Республика Коми

Сыктывкарцы заняли первые места на всероссийском турнире по рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из шести регионов страны.

В Костроме состоялся всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвященный памяти погибших сотрудников силовых структур и Дню Победы.

Республику Коми на турнире представляли воспитанники сыктывкарского клуба единоборств «Рысь» Ярослав Малых и Алексей Сорокин. Ярослав выступал среди юношей 12-13 лет до 46 кг, а Алексей в возрастной категории 16-17 лет и до 65 кг. Оба бойца одолели всех своих соперников и заняли первые места.

«В категории Ярослава было 11 человек и ему пришлось провести четыре поединка, чтобы завоевать «золото». У Алексея соперников было меньше – семь человек и он стал победителем после трех побед. Они уже не в первый раз представляют наш регион, в феврале они выступали на первенстве СЗФО – Алексей занял первое место, Ярослав второе. Перед началом этого турнира я переживал за Алёшу – совсем недавно завершилось первенство России, после которого он заболел и ослаб. Поэтому ему было тяжело, но он пересилил себя и победил всех соперников», - рассказал руководитель клуба «Рысь» Павел Сорокин.

Также Павел добавил, что ребята уже готовятся к новым турнирам. В ближайших планах команды – участие в первенстве Азии, которое пройдет в мае в Уфе.

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