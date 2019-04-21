Ара Габоян и Андрей Степанов победили на турнире Алексея Тищенко

В Омском велотреке завершился VII Всероссийский турнир по боксу класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Нынешние соревнования собрали не только представителей 13 регионов России (Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана, Омской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областей и других), но и боксеров Китая, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, что уже вполне может тянуть на международный статус.

По традиции турнир был организован на самом высоком уровне и привлек внимание известных гостей. Среди них – заместитель председателя Правительства Омской области Михаил Каракоз, первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов, Герой Советского Союза, начальник Омского военного кадетского корпуса Николай Кравченко, ректор СибГУФКа Олег Шалаев, директор СибГУОР Владимир Вернер, вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев, руководитель федерации бокса Омской области Кирилл Подольский, президент федерации самбо и дзюдо Омской области Владислав Юрьев и многие другие. Нынче на соревнованиях побывал олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов, руководитель федерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев, отметивший, что и Алексей Тищенко когда-то начинал свой путь к вершинам с всероссийских стартов.

На омском ринге были разыграны медали в девяти весовых категориях. Успешно выступили омичи, завоевав семь наград. На высшую ступень пьедестала поднимались мастер спорта Ара Габоян (до 60 кг), победивший в финале Арсена Гаджиева из Сургута, и кандидат в мастера спорта Андрей Степанов (до 75 кг), одолевший в решающем поединке Мусу Мусаева из ХМАО. Таким образом, Степанов получил право на присвоение звание «Мастер спорта России».

– Никогда со своим соперником не встречался, – отметил Ара Габоян, – но знал, что он высокий. Поэтому старался его выдергивать к себе. Получалось и выдергивать, и работать с уклоном. Конечно, были у меня ошибки – летел головой вперед, просто хотел сильно выиграть. У меня в целом все прошло успешно, а сопернику хочу пожелать успехов – парень молодой, у него еще все впереди.

Серебряную медаль турнира выиграли Теодор Зубик (до 81 кг) и Муслим Муслимов (до 91 кг). «Бронза» досталась Алексею Денисову (до 64 кг), Ивану Ерхову (до 75 кг) и Никите Якурнову (до 91 кг).

Что касается триумфаторов из других регионов, то на высшую ступень пьедестала поднимались Кирилл Локотков (до 52 кг, ХМАО), Альберт Гатаулин (до 56 кг, Бурятия), Вадим Новицкий (до 64 кг, ХМАО), Армен Закарян (до 69, Новосибирская), Магомед Сулейманов (до 81 кг, Тюменская), Илья Жигульский (до 91 кг, Новосибирская) и Сергей Кузютин (свыше 91 кг, Новосибирская).

Для справки:

Турниры имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко проводятся в Омске с 2013 года. Четырежды соревнования носили международный статус. Соревнования были включены в календарные планы международных соревнований Европейской конфедерации бокса (EUBC), Минспорта России и Федерации бокса России, а также в План подготовки молодежной сборной команды России по боксу.

Проведенные турниры вызвали большой интерес не только у любителей спорта, но и у элиты российского бокса, а в качестве почетных гостей турнир посетили самый титулованный боксер мира, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Феликс Савон (Куба), двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Олег Саитов (Самара), двукратный чемпион мира Евгений Макаренко (ХМАО), экс-чемпион мира среди профессионалов, депутат Госдумы Николай Валуев (Москва), заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Игр Доброй воли, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России, регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе Александр Поветкин. Участниками турнира были представители России, Хорватии, Германии, Монголии, Китая, Афганистана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана.

С 2017 года соревнования имеют всероссийский статус класса «А». За эти три года в Омске побывали чемпион мира по боксу по версии WBC, чемпион Европы по версии EBU, чемпион Азии по версии PABA, чемпион России в первом тяжелом весе Григорий Дрозд, мастер спорта международного класса, серебряный и бронзовый призер чемпионатов СССР, серебряный призер Спартакиады народов СССР, победитель и призер многих международных турниров, экс-президент Европейская Ассоциация любительского бокса, экс-президент Федерации бокса России Эдуард Хусаинов, заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, мира Орзубек Назаров, олимпийский чемпион, чемпион мира по версии IBO, чемпион Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы среди юниоров, чемпион России Рахим Чахкиев, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, чемпион мира по версии IBO, 9-кратный чемпион Японии, 2-кратный чемпион Азии Александр Бахтин, заслуженный артист России, победитель теле-шоу «Король ринга» Николай Лукинский, еще дважды приезжал Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Мира, многократный чемпион России Евгений Макаренко (ХМАО).