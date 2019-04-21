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21 апреля 2019 20:21Омская область

Всероссийский проект «Ходи, Россия!» прошел через Омск

Фестиваль здоровья и северной ходьбы презентовали Ирина Слуцкая и Марко Кантанева.

Сегодня в сквере Дзержинского состоялся фестиваль здоровья и северной ходьбы, прошедший в рамках акции «Добропоезд-2019». Его основной целью является физическая и социальная адаптация людей с особенностями развития в обществе, в том числе и приобщение к физической активности и правильному образу жизни.

Из столицы по городам России отправился коллектив специалистов, задачей которых является помощь людям с ограниченными возможностями. «Добропоезд» сделал остановки в Тамбове, Пензе, Уфе, Челябинске, Омске, Тюмени, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. В наш город прибыли руководитель Добровольного физкультурного союза, серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, мировая легенда, идеолог, основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе, финский лыжник Марко Кантанева, а также опытные инструкторы. Все они вместе с первым заместителем министра спорта Омской области Андреем Хромовым и заслуженным мастером спорта по биатлону Яной Романовой открывали фестиваль.

– В том, что движение оказывает положительное влияние на наше здоровье, не нужно никого убеждать, – уверена Ирина Слуцкая. – Нужно пропагандировать, мотивировать, показывать на собственном примере, больше говорить о пользе физической культуры. Поэтому считаю своим долгом приобщать детей, молодежь, взрослых и людей старшего возраста к здоровому образу жизни, спорту и физической активности. В том числе и путем проведения подобных акций и фестивалей. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и РЖД мы смогли реализовать идею нашего Союза. Днем мы работаем в одном городе, ночью едем в другой. Смотрим, какие условия в регионе для людей с ОВЗ, рассказываем истории наших спикеров, которые мотивируют людей, проводим мастер-классы, которые помогают в самостоятельной реабилитации. Но, что бы мы ни говорили или показывали, важно, чтобы человек сам захотел что-то изменить в себе, чего-то достичь. Именно об этом и рассказывают наши спикеры.

Секретами мастерства, зарядом бодрости и неиссякаемой энергией со всеми гостями мероприятия поделился и Марко Кантанева: «Скандинавская ходьба – это не спорт, а образ жизни, образ мышления. По своему опыту могу сказать, ходьба с палками приводит человека к гармонии с самим собой и с природой. Она подходит абсолютно всем, как молодым, так и пожилым людям, как спортсменам, так и новичкам. Противопоказаний никаких нет, только польза! Единственное условие для неподготовленных людей – это постепенное увеличение нагрузки на начальном этапе».

Шеф-инструкторы Добровольного физкультурного союза Александр и Наталья Спектор рассказали новичкам, как контролировать осанку, показали подводящие, безопасные упражнения для разминки, а десяток опытных инструкторов познакомили зарегистрировавшихся участников форума с техникой северной ходьбы и отработали вместе с ними первоначальные навыки. Таким образом, весь сквер Дзержинского в одночасье превратился в крупную физкультурную площадку.

После все вместе с Ириной Слуцкой и Марко Кантанева прошагали порядка 800 метров по парку для закрепления навыка. По словам финского специалиста, наличие в Омске на открытом воздухе тартановой дорожки – большой плюс для скандинавской ходьбы.

В программе также был предусмотрен мастер-класс для людей с диабетом, где участники смогли проконсультироваться, задать вопросы специалистам, узнать, с чего стоит начать занятия северной ходьбой, как скорректировать нагрузку и интенсивность занятий при данном заболевании.

Конечно, большинство участников мероприятия – это люди старшего возраста. Сегодня они не боятся учиться и открывать для себя новые вещи. Примером этому может послужить 95-летняя Евдокия Головина: «Сегодня я появилась в большом обществе. Меня оно вдохновляет на дальнейшую работу со своим организмом. Я уже 5 лет занимаюсь скандинавской ходьбой, кажется, что все знаю, но все равно хочется узнать что-то новое. Я рада видеть сегодня много и пожилых, и молодых людей, видно, что они стремятся к лучшему, хотят сделать себя совершеннее».

Всего в масштабном мероприятии, организованном при поддержке Правительства Омской области, приняли участие более 300 человек.

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