Сыктывкарка Валерия Мосеевская одержала историческую победу в финале первенства России - Советский спорт
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21 апреля 2019 20:24Республика Коми

Сыктывкарка Валерия Мосеевская одержала историческую победу в финале первенства России

21 апреля состоялся финальный матч первенства России по баскетболу среди девушек 2004 года рождения.

Победу в решающем поединке со счетом 73:61 одержала команда СШОР «Динамо» Курск, оставив на втором месте СШОР "Видное" Московской области.

Значимый вклад в победу «Динамо» внесла воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Валерия Мосеевская. Валерия была специально приглашена в команду для укрепления состава. В финальном матче наша баскетболистка набрала 8 очков, проведя на паркете более 16 минут.

«Это действительно большое событие – впервые в истории Республики Коми наша спортсменка стала победительницей первенства России по баскетболу. Хочу отметить, что наряду с триумфом самой Валерии, это успех и ее тренера Елены Петиной. Ну, и, конечно, это достижение для всей нашей школы», - прокомментировал победу воспитанницы директор СШОР «Юность» Равиль Валеев.

мосеевская

Напомним, что сыктывкарка уже третий сезон подряд приходит на помощь баскетболисткам Курска – два предыдущих года они вместе брали первые места на всероссийских соревнованиях.

«Искренне поздравляю Валерию с очень значимой победой. Уверен, что это лишь одна из ступеней на ее пути к спортивной славе. При этом хочу отметить, что у республики есть надежды и на других воспитанников СШОР «Юность». У нас есть ряд талантливых молодых баскетболисток, которыми уже интересуются на всероссийском уровне. Желаю им всем удачи и успехов», - отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что месяц назад сборная Республики Коми по баскетболу впервые вошла в восьмерку сильнейших на первенстве России среди девушек 2003 г.р. И тогда Валерия Мосеевская, которая также была в составе команды, была признана одним из десяти лучших игроков турнира.

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