Татарстанская спортсменка завоевала 4 медали чемпионата Европы по настольному теннису

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника Знаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.

Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-Йорке Вратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи «Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236 Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.

Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу» «Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?