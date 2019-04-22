Татарстанская спортсменка завоевала 4 медали чемпионата Европы по настольному теннису - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 10:08Татарстан

Татарстанская спортсменка завоевала 4 медали чемпионата Европы по настольному теннису

Соревнования проходили с 11 по 18 апреля в Болгарии.

С 11 по 18 апреля в городе Албена (Болгария) прошел чемпионат Европы по настольному теннису (спорт глухих).

По результатам данных соревнований спортсменка Республики Татарстан Анна Кондратова добилась следующих результатов:

1 место в парном разряде среди женщин;

2 место в командных соревнованиях в составе сборной команды России;

2 место в личном разряде среди женщин;

2 место в смешанном парном разряде.

27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
22/04 07:19Хоккей
«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчи.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
21/04 08:15Хоккей
Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
21/04 19:00Футбол
«Спартак» – «Енисей» – 2:0. Как это былоТекстовая трансляция матча 24-го тура РПЛ.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/04 09:45Хоккей
Овечкин и Дзюба выстояли, а Олейник – упал. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем о том, что произошло в мире спорта сегодня ночью и вчера поздно вечером. Вы могли уснуть и пропустить это, а мы за всем следили.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
20/04 17:00Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
22/04 07:17Футбол
«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу)В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
21/04 18:15Футбол
Владислав Радимов: Теперь «Зенит» – чемпион, а третьим будет «Спартак»Бывший капитан сине-бело-голубых уверен, что после впечатляющей победы над «Краснодаром» команду Сергея Семака уже не догнать.
21/04 21:00Футбол
Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧКононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.
Новости
11:22 Хоккей Оши перенес операцию на ключице и выбыл не неопределенный срок
11:16 Футбол Андрей Аршавин: Рано делать глобальные выводы по работе Кононова
11:15 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: Допинг-офицеры РУСАДА не будут оповещать спортсменов о своих визитах
11:13 Керлинг Российские керлингисты обыграли латвийцев на чемпионате мира среди смешанных пар
11:08 Футбол Полузащитник «Фенербахче» Элмас может продолжить карьеру в «Зените»
10:59 Футбол Назаров спел песню про «Спартак»: В Тулу отправятся, чтобы позабавиться (видео)
10:57 Футбол Черышев получил растяжение связок колена в матче с «Бетисом»
10:50 ММА Отец Нурмагомедова назвал следующего чемпиона UFC из России
10:48 Футбол «Анжи»: Дюков пообещал сохранить академию клуба
10:42 Футбол Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»
10:39 Теннис Павлюченкова сохранила 23-е место в чемпионской гонке WTA
10:34 Футбол Андрей Аршавин: Семак ничем не отличается от Нагельсманна, Моуринью и Виллаша-Боаша
10:31 Теннис Касаткина осталась на 22-м месте в рейтинге WTA
10:30 ММА Александр Емельяненко перенес следующий бой из-за падения с велосипеда (фото)
10:22 Баскетбол Жоан Пласа: «Зенит» не заслужил победу в матче с «Локомотивом-Кубанью»
10:14 Теннис Джокович возглавил чемпионскую гонку, Медведев поднялся на пятое место
09:51 Теннис Хачанов опустился на 13-е место в рейтинге ATP
09:39 Баскетбол Димитрис Прифтис: Нам было сложно остановить быстрые отрывы «Автодора»
09:05 Баскетбол Евгений Пашутин: «Автодор» потерял баланс, из-за чего проиграл УНИКСу
08:39 Футбол Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» надо избавляться от сорняков
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика