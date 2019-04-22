Татарстанская спортсменка завоевала 4 медали чемпионата Европы по настольному теннису

С 11 по 18 апреля в городе Албена (Болгария) прошел чемпионат Европы по настольному теннису (спорт глухих).
По результатам данных соревнований спортсменка Республики Татарстан Анна Кондратова добилась следующих результатов:
1 место в парном разряде среди женщин;
2 место в командных соревнованиях в составе сборной команды России;
2 место в личном разряде среди женщин;
2 место в смешанном парном разряде.
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