Татарстанские бадминтонисты – бронзовые призеры первенства России до 17 лет - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:09Татарстан

Татарстанские бадминтонисты – бронзовые призеры первенства России до 17 лет

Соревнования прошли с 16 по 19 апреля в Нижегородской области.

Представители Республики Татарстан стали призерами первенства России по бадминтону до 17 лет. Соревнования прошли с 16 по 19 апреля в Нижегородской области.

В общей сложности спортсмены завоевали пять бронзовых медалей. «Бронзу» одиночного разряда среди юношей выиграл Никита Мулеев (Аксубаевский район), среди девушек – Полина Григорьева (Кайбицкий район) и Людмила Усова (Казань). Третьими в женском парном разряде стали Регина Галиева (Нижнекамский район) и Полина Григорьева (Кайбицкий район).

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