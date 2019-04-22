Татарстанские бадминтонисты – бронзовые призеры первенства России до 17 лет

Представители Республики Татарстан стали призерами первенства России по бадминтону до 17 лет. Соревнования прошли с 16 по 19 апреля в Нижегородской области.
В общей сложности спортсмены завоевали пять бронзовых медалей. «Бронзу» одиночного разряда среди юношей выиграл Никита Мулеев (Аксубаевский район), среди девушек – Полина Григорьева (Кайбицкий район) и Людмила Усова (Казань). Третьими в женском парном разряде стали Регина Галиева (Нижнекамский район) и Полина Григорьева (Кайбицкий район).
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