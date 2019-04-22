Данил Горюшкин стал бронзовым призером на чемпионате Японии по киокусинкуй - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:11Кемеровская область

Данил Горюшкин стал бронзовым призером на чемпионате Японии по киокусинкуй

С 19 по 21 апреля в Токио (Япония) прошел открытый 36 чемпионат Японии по киокусинкай.

В соревнованиях приняли участие 159 спортсменов. 3 место в весовой категории 90 + кг занял Данил Горюшкин, мастер спорта, 1998 года рождения, из Новокузнецка. Тренируется спортсмен под руководством Шумина Игоря Владимировича. Победители и призеры чемпионата Японии получат путевки на абсолютный чемпионат мира, который состоится в Японии, в ноябре этого года. Победители и призеры чемпионата Японии получат путевки на абсолютный чемпионат Мира.

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