Уралочка - бронзовый призер чемпионата России

Женская команда по водному поло из Златоуста в очередной раз стала призером чемпионата страны. В Киришах (Ленинградская область) завершился «Финал четырех», по итогам которого южноуральская команда завоевала бронзовые медали.
Златоустовская «Уралочка» - один из самых стабильных и титулованных клубов страны. И в нынешнем сезоне подтвердил свои высокие амбиции, став призером чемпионата страны. При этом в третий год подряд подопечные Михаила Накорякова завоевывают бронзовые медали.
«Финал четырех» в Киришах проходил с 18 по 21 апреля. В первом полуфинале «Динамо-Уралочка» встретилась со «Спартаком» из Волгограда. Обе игры получились упорными и интересными, но, к сожалению, завершились не в пользу южноуральской команды – 9:14 и 11:12. В другом полуфинале многократный чемпион России «Кинеф-Сургутнефтегаз» без проблем разобрался с московским «Динамо-СКИФ» - 17:5 и 21:6.
В матче за 3-е место «Динамо-Уралочка» сразилась с «Динамо-СКИФ». И вновь игры получились бескомпромиссными. Однако на этот раз наша команда оказалась сильней – 10:8 и 10:9. Таким образом, в третий раз подряд златоустовские ватерполистки становятся бронзовыми призерами чемпионата России. Чемпионом стала команда «Кинеф-Сургутнефтегаз».
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