В Копейске открыта новая велосипедная дорожка

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

«Спартак» забивает аутсайдеру, а Головин — чемпионам! И что еще произошло, пока вы спали (или ездили на дачу) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛ Первые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.

Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорога Пресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Аленичева после матча «Спартак» – «Енисей» (2:0).

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»? Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.

Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу» «Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».

СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за Веретенниковым Артем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.