В Копейске открыта новая велосипедная дорожка

21 апреля в Копейске состоялся Кубок Челябинской области по велоспорту на новой построенной велодорожке. На старт индивидуальной гонки на время вышли 220 спортсменов.
Самой многочисленной по количеству участников стала возрастная категория спортсменов 9-12 лет, которые получили возможность стартовать в таких соревнованиях благодаря безопасному месту проведения велогонки. Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали Глеб Пеньковой, Алёна Оськина, Александра Иванова, Марина Зорина, Виктория Стрижова, Анжелика Захарина, Валерия Криницына, Владислав Шарипов, Захар Кривуца, Антон Трапезников (все – Копейск), Дмитрий Рыбин, Владимир Южаков (оба – Челябинск).
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