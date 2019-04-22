Более 400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по дзюдо памяти П. И. Сумина - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:14Челябинская область

Более 400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по дзюдо памяти П. И. Сумина

В Челябинске завершился открытый Всероссийский турнир по дзюдо памяти П. И. Сумина.

Нынешние соревнования прошли в восьмой раз и собрали более 400 спортсменов из 50 команд России, Казахстана и Германии. В церемонии открытия соревнования принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. В восьмых по счету соревнованиях, посвященных памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области П.И. Сумина, выступили 445 спортсменов 2005-2007 годов рождения из 50-ти команд России, Казахстана и Германии. Они разыграли в манеже Уральского государственного университета физической культуры награды в 12-ти весовых категориях у юношей и в 3-х у девушек. Торжественное право открыть очередной мемориал Петра Ивановича Сумина по дзюдо было предоставлено врио губернатора Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру и вдове бывшего руководителя региона Ольге Ильиничне Суминой. После церемонии открытия турнира почетный гость состязаний Алексей Текслер, в беседе с журналистами, подчеркнул важность занятий спортом и дзюдо. - Все, что касается спорта, крайне важно для развития любого региона, Челябинской области - в том числе, - отметил Алексей Текслер. - Хотелось бы основной фокус своего внимания обратить именно на развитие детского, юношеского, массового спорта. Для этого нужны, конечно, организационная и материальная базы, новые физкультурные комплексы, тренеры, кадры. Эти вопросы мы уже обсуждали с жителями области, в том числе - на моем личном приеме. И то, что я вижу в соцсетах, откуда информация приходит достаточно активно, также показывает, что такая потребность у людей есть. Что касается спорта мастеров, это отдельная история, и ей надо заниматься точечно. А вот развитие детского и массового спорта – это основа вовлечения, в первую очередь, детей к занятиям физкультурой и спортом. Надо обратить внимание и на уроки физкультуры в школе. Здесь тоже нужны квалифицированные преподаватели, а самое главное - возможности. Чтобы зал был готов, и рядом со школой располагалась территория, где можно заниматься. Все это обязательно попадет в ту программу действий, которую я сейчас разрабатываю. - А дзюдо, как и многие виды единоборств, не только спорт, но и особая философия, - продолжил Алексей Леонидович. - Где важно не только победить, но и уважение к сопернику, честность ведения игры. Эти вещи для людей, которые им занимаются, являются действительно частью и основой самого этого вида спорта. Поэтому очень хорошо, что у нас в регионе проводится такой турнир среди молодежи, который дает возможность развивать спорт. Именно в соревнованиях рождаются чемпионы. Я надеюсь, что в дальнейшем на олимпийских турнирах, чемпионатах мира будут наши победители и призеры. В рамках открытия состязаний было еще несколько торжественных моментов. Среди них - вручение памятных медалей «15 лет ОБУ «Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера» Ольге Ильиничне Суминой и заслуженному тренеру России Юрию Борисовичу Федорову. Юбилейные награды вручил директор этого знакового для региона учреждения Валерий Ширшиков, отметив, что своим рождением первый в России Центр олимпийской подготовки по дзюдо обязан П.И. Сумину. - Петр Иванович вообще в душе был спортсменом, - поделилась с представителями прессы О.И. Сумина. - Во-первых, он готовил себя к военной службе, хотел закончить мореходку и служить во флоте. Это была его детская мечта. Зимой снегом обтирался, бегал на лыжах. Но в деревне, конечно, не было таких возможностей, как в Челябинске. Однако, когда Петру Ивановичу была предоставлена возможность работать в госсовете по спорту при президенте, он постарался, чтобы в нашей области было построено как можно больше спортивных объектов, с появлением которых, как мы теперь уже знаем, в нашем регионе выросли новые чемпионы, в том числе Олимпийских игр.

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