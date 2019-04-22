«Я приеду и хоть раз, но выступлю»: в Бурятии завершился Байкальский лыжный марафон

Байкальский лыжный марафон, входящий в официальный календарь Всероссийской лыжной серии «RussiaLoppet», в 19 раз прошел в Бурятии. На трассу вышли почти 500 любителей лыжных гонок из регионов России и других стран. Несколько десятков волонтеров республики получили возможность стать соорганизаторами международного мероприятия.

Перед началом соревнований марафонцев вдохновили своими результатами именитые спортсмены – Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова и бронзовый призер Олимпийских игр, Чемпион мира Василий Рочев.

«Как сражаться со льдом: я не знаю, - призналась Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. - Конечно, мне бы хотелось самой пробежаться, но давно не становилась на лыжи. Я обещаю, если буду кататься, я приеду и хоть раз, но выступлю».

Министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов поблагодарил почетных гостей за пропаганду здорового образа жизни и напутствовал всем участникам:

«Лёгкого скольжения, отличного настроения, супер результатов и, самое главное, всем крепкого здоровья», - сказал министр.

На дистанции в 30 км среди прочих спортсменов на лёд вышла мультимедалистка ХXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, Чемпионка России из Мурхоршибирского района Бурятии Алиса Жамбалова, которая стала абсолютной чемпионкой своего забега.

«Все делается через труд, все результаты достигаются за счет труда и терпения. И нужно не забывать ставить себе цели и обязательно их достигать», - посоветовала юным спортсменам Алиса.

К слову, самому юному участнику Марафона всего 7 лет, а самому возрастному - 79.

Результаты соревнований на официальном сайте Серии лыжных марафонов «RussiaLoppet».