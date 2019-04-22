Анастасия Симакова снова оказалась в числе лучших юниорок мира!

Вчера, 21 апреля, в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров этих престижных юниорских стартов. Наша спортсменка была лучшей в упражнениях со скакалкой и мячом. Второй в упражнении со скакалкой была итальянка София Раффаэлли, а «бронза» досталась Арзу Джалиловой из Азербайджана.

В упражнении с мячом «серебро» выиграла также София Раффаэлли, а замкнула тройку призеров азребайджанская гимнастка Нармина Самедова. Также Анастасия Симакова участвовала в финале в упражнении с лентой, где заняла 4-е место. Отметим, что в церемонии награждения участвовала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, омичка Евгения Канаева.